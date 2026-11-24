Auftakt mit Theater und Musik

Eröffnet wurde der traditionelle, jährliche Adventsbasar der Liblarer Waldorfschule am Samstag mit einer kleinen Kostprobe des Theaterstücks „Emil und die Detektive“, das die 6. Klasse am 4. und 5. Dezember aufführt. Denn an der Waldorfschule ist das Musikalisch-Künstlerische besonders wichtig, und das gilt auch für den Basar, wie Frank Bethmann, Oberstufenlehrer und Pressesprecher, erklärt: „Unser Basar ist sehr vielschichtig. Wir bieten im Grunde alles, was ein Weihnachtsmarkt hat und noch jede Menge Aufführungen, Musik, Puppentheater und mehr. Und das Ganze auch eine Spur weniger kommerziell als ein herkömmlicher Weihnachtsmarkt.“ Den ganzen Tag über gebe es ein Rahmenprogramm, sei es mit Konzerten im Saal oder in der Turnhalle, die sich über die Jahre als Zentrum des Basars etabliert habe.

Handgemachtes von 45 externen Anbietern

Dort spielte dann nicht nur die Rockband der Lehrer, auch die Schülerband sorgte für Untermalung beim Bummeln durch Stände mit Kulinarischem, Getöpfertem, Adventskränzen, Holz-, Strick- oder Filzwaren. „Hier werden sehr viele schöne Sachen angeboten, alles handgemacht, alles aus ausgesuchten Materialien,“ erklärt Bea Bastian, die sich beim Basar-Arbeitskreis bereits seit zehn Jahren federführend um die Fremdanbieter kümmert. 45 Stände seien es dieses Jahr von außen, betont sie.

Darunter Lisa Korb, ehemalige Schülerin und selbst Mutter an der Schule. „Der Basar ist immer ein besonderes Ereignis“, berichtet die Besitzerin des Liblarer Unverpacktladens „Im Körbchen“. Ihre Naturprodukte, besonders ihr Olivenöl aus Griechenland, gehen am Basar-Tag immer gut, erklärt sie. Auch der Lechenicher Weltladen lockt mit ausgesuchten, fair gehandelten Produkten und die Mitarbeiterinnen betonen, dass sie vor allem die familiäre Atmosphäre am Basar schätzen.

Klassen übernehmen traditionelle Aufgaben

Zu den Fremdständen kommen aber noch jede Menge schuleigene Stände. Jede Klasse hat dabei eine oder mehrere Aufgaben, die beinahe unverändert Tradition haben, wie Bea Bastian erklärt. Die 8. Klasse serviert Waffeln, die 6. Klasse betreibt ein Restaurant mit einem eigenen Thema, diesmal Flammkuchen. Die Eltern der 4. Klasse füllen die „Speisekammer“ mit selbstgemachten Marmeladen, Plätzchen oder ähnlichen Leckereien und die 1. Klasse verwandelt sich traditionell in die „Waldbastelstube“, in der mit allerlei Naturmaterialien schöne Gestecke kreiert werden.

Mitmachaktionen und engagierte Eltern

Solche Mitmachaktionen für die Kleinsten erfreuen sich auf dem Basar allgemein großer Beliebtheit – ob Edelsteinsieben, Töpfern oder Kerzen aus Honigwachs ziehen. Bea Bastian lobt dabei vor allem die engagierten Eltern, zwei aus jeder Klasse, die sich im Basarkreis schon ab Ostern an die Planung machen: „Der Basarkreis ist hoch motiviert. Also, ich wundere mich immer, auf was für Ideen wir so kommen.“

Düfte und Angebote auf dem ganzen Schulgelände

Und die Ideen werden auf dem gesamten Schulgelände umgesetzt. In jedem der geschmückten Gebäude wird etwas anderes angeboten, überall riecht es köstlich – nach Popcorn, Punsch, würzigem Raclette auf Bauernbrot oder Reibekuchen.

Der Basar als „Lagerfeuer“ der Schulgemeinschaft

„Der Basar ist so eine Art Lagerfeuer, an dem sich dann alle versammeln und sich alle auch gemeinsam freuen, wenn es so richtig schön brummt und läuft“, erklärt Englisch-Lehrer Bethmann. Und dafür, dass alles laufe, ackere die gesamte Schulgemeinschaft, allen voran die Eltern, aber auch die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium.

Erinnerungen und Wiedersehen mit Ehemaligen

Angelika Klapdor, die bereits seit der Schulgründung 1990 im Schulsekretariat arbeitet, erinnert sich noch an die ersten Basare in den frühen 90er-Jahren. „Der Basar ist natürlich immer größer geworden und mit der Schule gewachsen.“ Immer mehr ehemalige Schülerinnen und Schüler oder Kolleginnen und Kollegen schauen mittlerweile am Basar-Tag vorbei, so Klapdor, und das sei für sie das Schönste überhaupt. Auch für ihren langjährigen Kollegen Stefan Bromen ist das Ehemaligen-Café das Highlight, neben der besonderen Stimmung. „Das war immer schon ein Credo, der Basar soll schön sein, auch wenn das Finanzielle ebenso wichtig ist,“ so Bromen. Denn die eingenommenen Spenden seien eine willkommene Finanzspritze für die Schule, die nicht zu 100 Prozent über das Land gefördert werde.

Beginn der Adventszeit

Dass der Adventsbasar trotz aller Arbeit nicht wegzudenken ist für die Schulgemeinschaft, bestätigt auch eine Mutter: „Für uns beginnt mit dem Basar jedes Jahr die Adventszeit. Jetzt wird auch zuhause schön dekoriert.“