Zeugen gesucht Erftstädter hinderte Auto-Dieb am Weiterfahren

Erfstadt – In der Nacht zu Dienstag hat ein Mann einen Autodieb in Erftstadt daran gehindert, seinen Audi zu stehlen. Der Täter war in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Heidehang eingedrungen und hatte das Auto entwendet. Eine 38-jährige hörte gegen 4 Uhr das Starten des Wagens, der vor der Haustür geparkt war. Daraufhin weckte sie ihren Ehemann. Der 43-Jährige setzte sich in den Zweitwagen der Familie und suchte nach dem entwendeten Audi.

Das Fahrzeug fand er samt dem unbekannten Tatverdächtigen an der Kreuzung von Vorgebirgsstraße und Langer Heide. Der 43-Jährige setzte sich mit seinem Fahrzeug vor den Audi und hinderte den Täter an der Weiterfahrt.

Der Dieb riss sich los

Als der Unbekannte ausstieg, konnte der 43-Jährige ihn noch kurzzeitig festhalten. Der Dieb riss sich jedoch los und flüchtete zu Fuß in Richtung Heerstraße. Zuvor war der Täter in das Wohnhaus der Familie eingedrungen und hatte den Schlüssel des Fahrzeuges entwendet.

Der Dieb war etwa 18 bis 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und hatte kurzes braunes Haar. Er trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, weiße Sneaker und einen Mund-Nasenschutz. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder die beschriebene Person gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (red)