Fotowettbewerb Rhein-Erft-Kreis Jury wählte in Brühl unter 700 Fotos aus

Rhein-Erft-Kreis – Der Einsendeschluss für den diesjährigen Fotowettbewerb, den diese Zeitung mit Unterstützung der Kreissparkasse Köln und der Firma „Heerdt Einrichtungsweisend“ aus Wesseling und Köln ausrichtet, ist vorbei. Bis Mitte Oktober hatten die Hobbyfotografen Zeit ihre Bilder per Mail einzureichen.



Thema lautet "Natur vor der Tür"



Die Teilnahme in diesem Jahr war überragend. Jetzt hatte die Jury die Qual der Wahl und musste zum vorgegebenen Thema „Natur vor der Tür“ unter fast 700 Fotos, die seit Juni eingereicht worden waren, 15 Bilder aussuchen.

Die Jury bestand aus drei Mitgliedern, Ann-Kathrin Müller (Heerdt Einrichtungsweisend), Christoph Hellmann (Kreissparkasse Köln) und Jörn Tüffers (Redaktion). Die Vielzahl von guten Fotos führte mehrfach zu lebhaften Diskussionen unter den Jurymitgliedern.



Viel Pro und Contra

Auch wenn es für manche Bilder viel Pro und Contra gab, so kamen die Juroren am Ende zu einem überzeugenden Ergebnis und konnten unter 15 ausgewählten Fotos auch eine Reihenfolge festlegen.

Die Gewinner können sich auf Gutscheine, eine Ballonfahrt, Smart-TVs, Handy, Tablet und andere elektronische Artikel im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro freuen.

Die 15 Gewinner werden in den nächsten Tagen angeschrieben. Die Gewinnerfotos werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. Der Einsendeschluss für den diesjährigen Fotowettbewerb, den diese Zeitung mit Unterstützung der Kreissparkasse Köln und der Firma „Heerdt Einrichtungsweisend“ aus Wesseling und Köln ausrichtet, ist vorbei. Bis Mitte Oktober hatten die Hobbyfotografen Zeit ihre Bilder per Mail einzureichen.



Viele nahmen am Wettbewerb teil



Die Teilnahme in diesem Jahr war überragend. Jetzt hatte die Jury die Qual der Wahl und musste zum vorgegebenen Thema „Natur vor der Tür“ unter fast 700 Fotos, die seit Juni eingereicht worden waren, 15 Bilder aussuchen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Die Jury bestand aus drei Mitgliedern, Ann-Kathrin Müller (Heerdt Einrichtungsweisend), Christoph Hellmann (Kreissparkasse Köln) und Jörn Tüffers (Redaktion). Die Vielzahl von guten Fotos führte mehrfach zu lebhaften Diskussionen unter den Jurymitgliedern. Auch wenn es für manche Bilder viel Pro und Contra gab, so kamen die Juroren am Ende zu einem überzeugenden Ergebnis und konnten unter 15 ausgewählten Fotos auch eine Reihenfolge festlegen. Die Gewinner können sich auf Gutscheine, eine Ballonfahrt, Smart-TVs, Handy, Tablet und andere elektronische Artikel im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro freuen. Die 15 Gewinner werden in den nächsten Tagen angeschrieben. Die Gewinnerfotos werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.