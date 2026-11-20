„Wir wussten beide ziemlich früh, dass wir heiraten wollten“, erzählen Birgitt (84) und Karl-Heinz Göbbeler (85) aus Frechen-Habbelrath. Heute feiern sie diamantene Hochzeit.

Kennengelernt beim Tanztee in Gelsenkirchen

Beide stammen aus Gelsenkirchen. Ende der 1950er-Jahre besuchten sie dort regelmäßig die gut frequentierten Tanztees und verliebten sich. Birgitt Göbbeler, geborene Beckert, absolvierte eine Lehre zur Versicherungskaufrau, Karl-Heinz Göbbeler studierte Chemie in Aachen. Die Wochenenden verbrachten sie gemeinsam: „Es lief einfach gut, wir haben uns immer die Treue gehalten“.

Hochzeit am 18. November 1966

Es war ein Grundstein für die heute 60 Jahre anhaltende, tiefe Liebe der Jubilare, dass sie in diesen Jahren mehrfach voneinander getrennt waren und eine Wochenendbeziehung führten. Die Hochzeit fand standesamtlich in Gelsenkirchen am 18. November 1966 statt, kirchlich getraut wurden sie am gleichen Tag von ihrem Onkel, dem katholischen Priester Wilhelm Garg. Gewohnt hat das Paar zunächst im Dachgeschoss ihres Elternhauses.

Birgitt Göbbeler war mittlerweile als Versicherungskauffrau tätig, Karl-Heinz Göbbeler studierte inzwischen Bio-Chemie in Frankfurt und war dann bis Ende 1967 bei der Bundeswehr in München, Münster und Bad Zwischenahn. „Die Bundeswehrzeit war schön“ erinnert sich der Jubilar.

Familiengründung und Medizinstudium

1969 kam Sohn Andreas auf die Welt, das Paar lebte inzwischen in Leverkusen, wo Karl-Heinz Göbbeler als Diplom-Chemiker tätig war. 1973 zog es ihn zum Studium der Medizin zunächst nach Frankfurt, 1974 nach Düsseldorf.

1977 wurde Sohn Michael geboren, die Familie zog 1978 nach Remscheid, wo Karl-Heinz Göbbeler nach Abschluss des Medizinstudiums als Assistenzarzt in einem Krankenhaus tätig war. Bis 1982, als er den Brief eines Kollegen erhielt, der einen Nachfolger für seine Praxis in Frechen-Habbelrath suchte.

Neuanfang in Habbelrath

Birgitt und Karl-Heinz Göbbeler machten sich auf den Weg dorthin, um mit dem Kollegen Gespräche zu führen, deren Ergebnis das Leben der Familie komplett veränderte. Die gut etablierte Praxis und die Wohnung befanden sich in einem repräsentativen Haus in einer ruhigen Wohngegend. So zog die Familie nach Habbelrath, wo Dr. Karl-Heinz Göbbeler bis 2011 praktizierte. Die Söhne gingen in Frechen zur Schule und studierten ebenfalls Medizin, sehr zur Freude ihres dynamischen Vaters und der einfühlsamen Mutter. Sohn Michael ist heute als Chirurg in Lingen im Emsland tätig, Bruder Andreas ist Facharzt für Allgemein-und Sportmedizin und hat seine Praxis in Kerpen.

Reisen und Sport

Das Jubelpaar war auch viel unterwegs: „Wir waren in der westlichen-, südlichen, auch östlichen Welt“, berichtete Karl-Heinz Göbbeler. Darüber hinaus fuhr er Radrennen, heute noch sitzt er regelmäßig auf seinem Rennrad. Birgitt Göbbeler treibt Sport: Pilates im Sportverein, Gymnastik bei der VHS.

Wanderführer im Eifelverein

Beide sind Mitglieder im Frechener Eifelverein. Als Wanderführer ist Karl-Heinz Göbbeler im Eifel-Ahr-Gebiet ganz in seinem Element. Das Paar genießt die gute Gemeinschaft in der Lilienthalstraße in Habbelrath, wo einmal im Jahr ein Straßenfest organisiert wird.

„Unsere Liebe ist wie ein dickes Seil, das uns umgibt, und das hat die ganze Zeit gehalten. Wir würden uns wieder heiraten“, sagen beide. (nov)