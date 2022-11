Einbruch in Frechener Altenheim Unbekannte hebeln Türen zu 46 Kellerräumen auf

Frechen – In einem Altenwohnheim an der Dr.-Toll-Straße in Frechen haben Einbrecher 46 Kellerabteile aufgebrochen. „Es handelte sich dabei um Verschläge, in denen die Bewohner persönliche Gegenstände untergebracht haben“, berichtete Bernd Mauel von der Pressestelle der Polizei.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18. Januar, 10 Uhr, und Mittwoch, 19. Januar, 9 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fiel einer 89-jährigen Bewohnerin auf, dass die Türen der Verschläge aufgebrochen worden waren. Sie verständigte die Polizei.

Einfache Vorhängeschlösser

Die Türen waren mit einfachen Vorhängeschlössern gesichert. Sie waren aufgebrochen worden und lagen auf dem Boden. Die Polizei sicherte die Spuren. Um in den Keller zu gelangen, hatten die Täter keine Zugangstür aufbrechen müssen, nachdem sie erst einmal am Eingang vorbei waren. „Diese Kellerräume sind frei zugänglich“, berichtete Mauel.

Fest steht, dass die Einbrecher die Verschläge durchwühlt haben, unklar ist aber, welche Beute sie machten. „Wir sind noch mitten in den Ermittlungen“, sagte Mauel. Schließlich gelte es nun, alle 46 Eigentümer zu befragen und zu schauen welche Gegenstände in den einzelnen Verschlägen fehlen.

Zeugen gesucht

Die Kripo sucht außerdem Zeugen für den Einbruch. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Vorkommnisse oder Personen rund um die Dr.-Toll-Straße beobachtet hat, kann sich unter 02233/520 oder per E-Mail an die Polizei wenden.