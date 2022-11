Erneut brannten Mülltonnen Frechener Feuerteufel hat wieder zugeschlagen

Frechen – In Frechen hat nach längerer Pause wieder ein Feuerteufel zugeschlagen, der zuvor schon mehrfach Müllcontainer angezündet haben soll.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, standen in der Nacht zum Mittwoch an drei Stellen im Stadtgebiet erneut Mülltonen in Flammen, und zwar in der Zeit von 3.25 bis 4.05 Uhr in den Straßen Am Lindchen und An der Mergelskaul. Durch das Feuer wurden neben den Müllcontainern auch ein Zaun, eine Hecke, ein Sichtschutz aus Holz und ein geparktes Auto beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Polizist zur Frechener Brandserie Anzeige „Bürger sollten den Verdächtigen nicht ansprechen“ von Udo Beissel

Suche nach dem Feuerteufel Anzeige Polizei nennt weitere Details zum Frechener Brandstifter von Udo Beissel

Seit Monaten hält ein Brandstifter Polizei und Feuerwehr in Frechen auf Trab. In der Dunkelheit schlägt er zu, immer nach dem gleichen Muster. Noch jagt die Polizei ein Phantom.

Tobias Clauer ist Leiter der Direktion Kriminalität bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis. Mit ihm sprachen wir über die Brandserie in Frechen. (rtz/red)