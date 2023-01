Frechen – Eine Seniorin ist bei einem Feuer im St. Elisabeth-Seniorenheim in der Dechant-Hansen-Allee vorsorglich im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Sechs weitere Senioren und Seniorinnen wurden vom Notarzt gesichtet. Am Nachmittag kurz nach 16 Uhr in der Seniorenresidenz, möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts, in einem Bewohnerzimmer im vierten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen.



Schnell waren mehr als 40 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache Frechen und des Löschzugs Pulheim-Brauweiler unter der Einsatzleitung von Michael Klaes am Einsatzort – zudem mehrere Rettungswagen und der Notarzt. Doch schon bevor die Retter am Einsatzort eintrafen, hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenhauses alle Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebäudeflügels in Sicherheit gebracht.



Zimmer muss komplett saniert werden

Frechens Feuerwehrsprecher Andreas Kirchharz: „Das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz hervorragend gemacht.“ Das Bewohnerzimmer stand dann beim Eintreffen der Rettungskräfte im Vollbrand. In schweren Atemschutz drangen die Trupps zum Brandzimmer vor und konnten das Feuer dann schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Wie Kirchharz erklärte, müsse es jedoch komplett saniert werden.



Aufgrund der Rauchentwicklung sei zunächst auch der gesamte betroffene Gebäudeflügel im vierten Obergeschoss unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Ergebnisse liegen noch keine vor. (mkl)