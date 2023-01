Frechen – Beschwerden über zu wenige Stellplätze für Fahrräder am Bahnhof Königsdorf gibt es schon seit vielen Jahren, doch nun rückt eine Lösung des Problems näher. Wie die CDU Königsdorf berichtet, sollen bald 70 neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Beantragte Förderung aus dem Bundesprogramm „Bike+Ride Offensive“ seien bewilligt worden.

Nachdem am Königsdorfer Bahnhof zuletzt zusätzliche Parkplätze für Autos geschaffen worden seien, seien nun die Fahrräder an der Reihe, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung. Auf der Nordseite des Bahnhofs an der Aachener Straße sollen neben der vorhandenen Abstellanlage zusätzlich 48 Stellplätze für Fahrräder geschaffen werden. Südlich der Gleise, unter dem Treppenaufgang, wird die Zahl der Plätze für Fahrräder von 20 auf 42 erhöht. Die Abstellanlage vor dem ehemaligen Bahnhofsgebäude mit 14 Plätzen soll vollständig saniert werden.



Mobilitätsstation am Bahnhof in Frechen-Königsdorf

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. „Diese Fahrradparkplätze werden die Mobilitätsstation am Bahnhof Königsdorf noch attraktiver machen, und sie stärken zudem den klimaneutralen Individualverkehr“, sagt Stefan Hoss, Vorsitzender der CDU-Königsdorf und Stadtverordneter.



Neben der CDU hat sich auch die Lokale Agenda lange für mehr Fahrradstellplätze eingesetzt. Wie die Christdemokraten berichten, sind dafür im Haushalt 80 000 Euro eingestellt. Bis zu 70 Prozent der Kosten würden vom Bund übernommen.



Nach Meinung der CDU sind aber weitere Verbesserungen nötig: Es müsse auch für Sauberkeit am Bahnhof gesorgt werden. „Oft quellen die Mülleimer über“, klagt die Stadtverordnete Andrea Wiethüchter. Die CDU will sich für eine häufigere Leerung und einen regelmäßigen Grünschnitt einsetzen.