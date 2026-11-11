Zwei größere Brände hielten die Feuerwehr Frechen in den vergangenen Tagen in Atem. Am Sonntagabend mussten die Einsatzkräfte in den späten Abendstunden nach einem Kellerbrand fünf Menschen aus einem verrauchten Mehrfamilienhaus an der Stresemannstraße retten, darunter einen Säugling.

Kellerbrand: Rauch im gesamten Treppenraum

Als die Einsatzkräfte gegen 23.15 Uhr eintrafen, sei eine massive Rauchentwicklung aus dem Keller sichtbar gewesen, so die Feuerwehr. Der Rauch hatte sich bereits im gesamten Treppenraum ausgebreitet. Zwei Personen hatten das Haus noch eigenständig verlassen können, fünf weiteren Bewohnern gelang dies nicht mehr. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet, drei über eine Drehleiter, darunter auch der Säugling. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden, die Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Lüftungsmaßnahmen und 53 Kräfte im Einsatz

Das Feuer im Keller konnten die Wehrleute schnell löschen, anschließend waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Unter der Leitung von Olaf Zimmermann waren 53 Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzuges Frechen und des Löschzuges Habbelrath im Einsatz.

Dachstuhlbrand in Benzelrath greift fast auf Nachbarhaus über

Am Montagabend wurde die Feuerwehr dann zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand nach Benzelrath gerufen. Das Dach eines Endreihenhauses in einer Sackgasse stand im Vollbrand, die Flammen drohten auf das angrenzende Gebäude überzugreifen. Zwei Drehleitern kamen zum Einsatz, um dies zu verhindern.

Haus nicht mehr bewohnbar

Zwei Personen hatten die betroffenen Häuser vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können, eine Person wurde vor Ort medizinisch betreut. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden acht Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um das Feuer zu löschen. Zur Begutachtung des Gebäudes wurde ein Baustatiker des THW angefordert. Das Haus ist nicht bewohnbar, die Bewohner seien bei Bekannten aufgenommen worden, berichtet die Feuerwehr.

93 Kräfte im Einsatz, Brandursache unklar

Unter Leitung von Torsten Kremer waren 93 Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzuges Frechen und des Löschzuges Habbelrath im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Drehleiter der Feuerwehr Hürth und dem Löschzug Hürth-Gleuel. Zu den Brandursachen liegen keine Informationen vor, die Polizei hat die Brandstellen beschlagnahmt. (rtz)