Frechen – Für Diskussionen sorgt das neue Gewerbegebiet, das in Frechen in der Nähe des St. Katharinen-Hospitals entstehen soll. Auf einer 18 Hektar großen Fläche zwischen Krankenhausstraße, Bonnstraße und der A 4 sollen 21 Grundstücke unterschiedlicher Größe erschlossen werden – für Büros, Dienstleistungsunternehmen, Handwerker und Gewerbebetriebe. Doch die Anwohner der umliegenden Wohngebiete, etwa aus der Krankenhaussiedlung, befürchten, dass es zu Belastungen kommen könnte.

„Die Anwohner machen sich Sorgen, weil dort auch Lkw-Parkplätze geplant sind“, berichtet der SPD-Stadtverordnete Uwe Tietz, der selbst in der Krankenhaussiedlung wohnt und dort seinen Wahlkreis hat. Die Bürger befürchten, dass es zu ähnlichen Zuständen kommen könnte wie an der Hermann-Seeger-Straße: Zahlreiche Fernfahrer nutzen dort die Parkplätze am Straßenrand, um nachts und an den Wochenenden ihre Ruhezeiten einzuhalten. Es kommt regelmäßig zu erheblichen Problemen mit wildem Müll und Unrat, den die Lkw-Fahrer zurücklassen.

Uwe Tietz: „An Wochenenden stehen hier bis zu zehn Fahrzeuge“

Tietz hat beobachtet, dass auch in dem Bereich, in dem die Zufahrt zu dem neuen Gewerbegebiet entstehen soll, schon jetzt etliche Lastwagen parken. Vergleichbare Probleme gibt es laut einer SPD-Pressemitteilung auch im unteren Teil der Maybachstraße.

Auf der Fläche in der Nähe des Frechener Krankenhauses ist ein neues Gewerbegebiet geplant. Copyright: Clement Audard

„An den Wochenenden stehen hier bis zu zehn Fahrzeuge, zeitweise auf beiden Straßenseiten, in direkter Nachbarschaft zu einem Wohngebiet“, berichten die Sozialdemokraten. Die SPD hat beantragt, dort am Wochenende eine Parkverbotszone für Lkw einzurichten. Darüber berät am heutigen Donnerstag der Verkehrsausschuss.

Frechener Gewerbegebiet: Parkplätze sollen auf Gelände

Beim Gewerbegebiet an der Krankenhausstraße spricht sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans Günter Eilenberger dafür aus, Lkw-Parkplätze ausschließlich auf den Firmengeländen und nicht im öffentlichen Bereich zu schaffen. Der Planungsausschuss wird sich damit am Dienstag, 14. September, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses befassen. Die Stadtverwaltung schlägt vor, statt der ursprünglich vorgesehenen zehn bis zwölf Lkw-Parkplätze maximal drei im nördlichen Bereich des Gewerbegebietes zu schaffen. Als zweite Variante steht zur Abstimmung, ganz auf die Lkw-Stellplätze zu verzichten.

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass die Pläne für das neue Gewerbegebiet derzeit öffentlich ausliegen. Sie sind auch im Internet auf der Homepage der Stadt einsehbar. Bürger haben noch bis zum 13. Oktober die Möglichkeit, Anregungen und Kritik vorzubringen. Ansprechpartner im Rathaus ist Matthias Müller unter 02234/5011361. Für Ende September ist zudem eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant.