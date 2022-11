Frechen-Habbelrath Leitung für Trinkwasser wird erneuert

Am 16. April gab es den letzten Rohrbruch in Frechen-Habbelrath.

Frechen-Habbelrath – Probleme mit der Trinkwasserversorgung haben die Habbelrather schon seit längerer Zeit. Immer wieder, zuletzt am 16. April, gab es Rohrbrüche und damit Unterbrechungen bei der Trinkwasserversorgung. Immer wieder mussten entlang der Dürener Straße die Versorgungsleitungen freigebaggert werden, damit die Bruchstellen an den alten Faserzementrohren geflickt beziehungsweise Rohrstücke ausgetauscht werden konnten.

Derartige Störungen gab es auch vor gut zwölf Jahren auf dem Abschnitt zwischen Grefrath und Frechen. Immer wieder brach die Leitung, bis die Rhein-Energie die Strecke erneuerte.

Verwundert sind die Anwohner derzeit darüber, dass die Stellen, an denen die jüngsten Rohrbrüche stattfanden, noch nicht wieder verfüllt und aufgeforstet wurden. Im Gegenteil, in den vergangenen Wochen war sogar ein Bagger unterwegs, um an mehreren Stellen die Leitungen freizulegen.

Frechen: Lage wird sondiert

Christoph Preuß, Sprecher der Rhein-Energie AG, erklärte dazu, dass das Unternehmen plane, die Wassertransportleitung auf einer Länge von 1700 Metern zu erneuern: „Derzeit laufen Sondierungsbohrungen und -ausschachtungen, um den genauen Leitungsverlauf für eine exakte und systematische Planung festzustellen.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Jährlicher Ärger Anzeige Mysterium um die geklauten Ortsschilder von Grefrath von Wolfgang Mrziglod

Deutlich größer als zuvor Anzeige Das hat das neue Chimpanzodrome in Frechen jetzt zu bieten

Plötzlich weltbekannt Anzeige Regenbogen-Flitzer kommt aus Frechen

Vorgesehen ist, die Erneuerung anschließend in mehreren Losen auszuschreiben. Preuß: „Wir wollen damit noch in diesem Jahr beginnen. Faserzementrohre kommen dann aber nicht mehr zum Einsatz.“ Nach seiner Aussage werden sich die Bauarbeiten bis 2022 hinziehen. (mrz)