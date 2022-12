Frechen – Mit einer Malaktion sammelt Monika Frantzen Spenden für die Frechener Tafel. Die Hobbymalerin, die hauptberuflich als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke tätig ist, fertigt kleine Gemälde in der Größe von acht mal acht Zentimetern an, die sie für Spenden ab zehn Euro zugunsten der Tafel abgibt.

Auf den Acrylbildern sind unter anderem kleine „Dömchen“ zu sehen, Miniatur-Ausgaben des Kölner Doms. Doch auch andere Motive sind möglich. Interessenten können auch Wünsche äußern. „Wer etwas Besonderes möchte, zahlt eben etwas mehr“, sagt Monika Frantzen. Geliefert werden die kleinen Bilder übrigens auf einer Miniatur-Holzstaffelei.

Abends entspannen beim Malen und Gutes tun

Auf die Idee, mit ihrer Malerei etwas Gutes zu tun, ist die Frechenerin nicht zuletzt durch ihre Arbeit in der Apotheke gekommen. „Das ist gerade in den letzten Wochen eine sehr anstrengende und fordernde Situation“, berichtet sie. Durch das Malen abends nach der Arbeit könne sie sich bestens entspannen: „Ich sitze im Wohnzimmer, den Tisch voller Materialien, das macht mich sehr zufrieden.“ Jeden Abend entstehen so in der Regel drei kleine Gemälde.



Zum Malen kam Monika Frantzen bereits vor mehr als 20 Jahren. Sie wünscht sich, dass ihre Spendenaktion guten Anklang findet. Auch Bürgermeisterin Susanne Stupp sei von der Idee begeistert gewesen: „Sie hat selbst auch ein Bild gekauft“, berichtet die Hobbykünstlerin. Die Einnahmen sollen an die Frechener Tafel gehen, die dank der Unterstützung durch das Sozialamt Frechen, das Flüchtlingsnetzwerk Frechen und die katholische Kirchengemeinde ihren Betrieb auch in den Zeiten der Corona-Pandemie fortsetzen könne.

Weitere Informationen gibt es bei Monika Frantzen per E-Mail.

moni.frantzen[at]web.de