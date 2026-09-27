Die Gemeinschaftshauptschule Herbertskaul und das pharmazeutische Großhandelsunternehmen Noweda arbeiten schon seit knapp drei Jahren zusammen, um den Schülerinnen und Schülern der Hauptschule den Berufsalltag näher zu bringen. Nun wurde das Ganze durch eine langfristig geplante Kooperationsvereinbarung in feste Formen gegossen. „Geburtshilfe“ leistete die KURS-Initiative, eine Gemeinschaftsinitiative der Bezirksregierung Köln und der Industrie- und Handelskammern der Region.

Zur Vertragsunterzeichnung konnte Schulleiterin Monika Azizmohammadi, Andreas Bastert von der KURS-Gemeinschaftsinitiative und Janine Mertens, IHK-Referentin für Standortpolitik, begrüßen. Die Noweda als neuer Vertragspartner vertraten der Leiter der Frechener Niederlassung, Ingo Arlinghaus, und Jessika Wolf, Leiterin der Personalabteilung und Verantwortliche für den Bereich Ausbildung.

Brücke zwischen Schule, Schüler und Betrieben errichtet

Mit dieser Kooperation sollen Brücken zwischen der Schule und den Schülern und den Betrieben errichtet werden. Besichtigungen der Unternehmen und Treffen mit den Auszubildenden sowie die Vorstellungen der diversen Berufsbilder in den einzelnen Betrieben gehören dazu, um mehr zu erfahren über das, was die Schülerinnen und Schüler nach dem Schulabschluss erwartet.

Auch ein Einblick in die Arbeitsprozesse soll gegeben werden. Workshop Mitgekommen waren auch noch zwei Auszubildende, die im anschließenden Azubi-Workshop mit Schülerinnen und Schülern der Stufen 9 und 10 zusammenkamen, um über Ausbildungsberufe im Groß- und Außenhandel sowie in Lager und Logistik zu informieren. Zu diesem Workshop stießen auch noch zwei Auszubildende der Kreissparkasse Köln hinzu, um über ihr Berufsbild und ihre Tätigkeiten Auskunft zu geben.

Erstaunt war man in der Schulleitung, denn über 50 Schülerinnen und Schüler hatten sich angemeldet, um so einen kleinen Einblick in die Berufswelt zu bekommen. Die Kooperation mit Noweda ist die vierte für die Hauptschule. Man arbeitet bereits mit der Kreissparkasse Köln, der IBIS-Hotelkette und Bauhaus zusammen.