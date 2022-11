Frechen – Im Frechener Stadtgebiet gibt es ein neues Carsharing-Angebot. An zwei Stationen haben Interessenten die Gelegenheit, sich kurzzeitig ein Auto auszuleihen.



Eine befindet sich direkt am Busbahnhof in der Frechener Innenstadt, die andere am Bahnhof in Königsdorf. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, konnte man den Anbieter Cambio mit Sitz in Köln für Frechen gewinnen. An den beiden Stationen stehen je zwei Ford Fiesta für Fahrten bereit. Tagsüber werden die Autos oft von Firmen genutzt, abends und am Wochenende durch Familien und andere private Nutzer, so die Stadtverwaltung.

Ein Cambio-Fahrzeug soll elf private Autos ersetzen

Die Stadt Frechen hatte im Vorfeld die Stellplätze für die Carsharing-Fahrzeuge ausgewiesen. Cambio ist mittlerweile in 30 deutschen Städten vertreten, im Rheinland unter anderem in Hürth, Dormagen, Brühl und Köln.

„Ich freue mich, dass wir an zwei bedeutenden Stellen im Stadtgebiet das Carsharing-Angebot für die Bürgerinnen und Bürger gesichert haben“, sagt Bürgermeisterin Susanne Stupp. Experten hätten berechnet, dass ein Cambio-Fahrzeug im Durchschnitt elf private Autos ersetze. Durch den reservierten Stellplatz werde zudem der Parksuchverkehr reduziert. Die gemeinschaftliche Nutzung der Autos entlaste dicht besiedelte Wohnquartiere und steigere die städtische Lebensqualität durch mehr Platz auf den Straßen.

Hier können Sie sich für das Carsharing-Angebot in Frechen anmelden

Die Stadt Frechen zieht bei dem neuen Angebot nicht nur mit Cambio, sondern auch mit der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG) an einem Strang. Man verfolge gemeinsam das Ziel, mehr Platz durch weniger Autos, mehr Ruhe und eine bessere Luft zu schaffen. Die REVG halte die Etablierung von Carsharing-Angeboten als Alternative zum eigenen Auto für zukunftsweisend, heißt es in der Pressemitteilung.



„Carsharing und der öffentliche Nahverkehr ergänzen sich in sinnvoller Weise“, erklärt REVG-Geschäftsführer Walter Reinarz. Tägliche Wege könnten oftmals mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und wenn es doch einmal ein Auto sein müsse, dann stünden die Carsharing-Angebote zur Verfügung. „Durch den Ausbau des Stationsnetzes in Frechen stärken wir den Mobilitätsverbund in der gesamten Region“, so Tanya Bullmann de Carvalho dos Santos, Prokuristin von Cambio Rheinland.

Wer das Carsharing-Angebot nutzen möchte, kann sich ab sofort im REVG-Fahrgast-Center in der Hauptstraße 124 bis 126 (Eingang am Busbahnhof/Dr.-Tusch-Straße) anmelden. Wer ein VRS-eTicket hat, erhält einen Rabatt. Weitere Informationen zu Anmeldung, Nutzung und den Konditionen gibt es im Internet.