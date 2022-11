42 Schwerlaststützen sind vor einem knappen Jahr am Parkhaus an der Josefstraße aufgestellt worden.

Das Parkhaus an der Josefstraße in Frechen sorgte im vergangenen Jahr für mächtig Diskussionsstoff in der Stadt.

Ein Gutachter stellte derart schwerwiegende Probleme fest, dass sofortige Sicherheitsmaßnahmen nötig waren und Laststützen aufgestellt wurden.

Eine Entscheidung über Neubau oder Sanierung ist bislang immer noch nicht getroffen.

Frechen – Wie geht es weiter mit dem maroden Parkhaus an der Josefstraße neben dem Stadtsaal in Frechen? Im März vergangenen Jahres hatte ein Gutachter so schwerwiegende Probleme mit der Statik festgestellt, dass 42 Schwerlaststützen aufgestellt werden mussten. Das Obergeschoss wurde vollständig gesperrt. Von den vorhandenen 332 Parkplätzen stehen seither nur noch 132 zur Verfügung.

Die Gutachter sahen wegen der gravierenden Sicherheitsmängel damals nicht nur konkreten Handlungsbedarf zur Absicherung des Parkhauses, sie wiesen auch darauf hin, dass es maximal noch für ein Jahr betrieben werden könne – eine Frist, die in wenigen Wochen verstrichen ist. Eine Entscheidung über Neubau oder Sanierung ist aber noch nicht gefallen.

Stadt Frechen: Zu wenig Personal

Die Wählergemeinschaft „Perspektive für Frechen“ hat kürzlich eine Anfrage zum Thema gestellt. „Eine Schließung des Parkhauses muss unbedingt vermieden werden“, betont der Fraktionsvorsitzende Dieter Zander: „Wir befürchten, dass uns die Zeit davonläuft.“

Bald soll die Entscheidung über Neubau oder Sanierung des Parkhauses an der Josefstraße fallen. Copyright: Kreidler

Wie die Stadt Frechen nun auf Anfrage mitteilt, hat das hinzugezogene Ingenieurbüro der Verwaltung zugesichert, dass das Parkhaus mit den ausgeführten Sicherheitsmaßnahmen noch ein weiteres Jahr geöffnet bleiben könne, nun bis Januar 2023. Gleichwohl weise es unverändert konstruktive Mängel auf. Durch die Stützen und die Teilsperrungen könne die Standsicherheit aber gewährleistet werden.

Kostenpunkt für Sanierung oder Neubau: Vier Millionen Euro

Aufgabe der Stadt sei es nun, für die Politik baldmöglichst einen entscheidungsreifen Vorschlag zu erarbeiten, aus dem hervorgeht, ob eine Sanierung möglich oder ein Neubau erforderlich ist. „In den zurückliegenden Wochen fehlten uns leider die personellen Möglichkeiten, die notwendigen Aufgaben bis zur Entscheidungsreife voranzutreiben“, sagte Thorsten Friedmann, Pressesprecher der Stadt Frechen.

Das Parkhaus direkt neben dem Frechener Stadtsaal ist allgemein in keinem ansehnlichen Zustand. Copyright: Kreidler

Egal ob Neubau oder Sanierung: Um ein Großprojekt handelt es sich bei der Neugestaltung des Parkhauses allemal. Einer groben Schätzung zufolge geht die Verwaltung in beiden Fällen von Kosten in Höhe von mindestens vier Millionen Euro aus.

Stadtverwaltung fordert: Aufwertung der Frechener Innenstadt

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen in die Planungen auch Ideen zur Aufwertung der Fußgängerzone einfließen.

Die „Perspektive für Frechen“ wiederholt im Zusammenhang mit ihrer Anfrage auch die Kritik, die vor einem Jahr bereits bei verschiedenen Fraktionen und auch bei den Geschäftsleuten aus der Innenstadt laut geworden waren: Die Stadt habe es über Jahre und Jahrzehnte versäumt, die notwendigen Sanierungen an dem Parkhaus an der Josefstraße vorzunehmen.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Das Ergebnis war erschreckend“ Anzeige Probleme am Frechener Parkhaus seit Baubeginn bekannt von Patrik Reinartz

Ärger um Frechener Parkhaus Anzeige Perspektive wirft Verwaltung Untätigkeit und Ignoranz vor von Patrik Reinartz

Frechen Anzeige Geschäftsleute sehen Innenstadt und Handel wegen Parkhaus-Wegfall in Gefahr von Patrik Reinartz

Die Wählergemeinschaft möchte darüber hinaus wissen, welche Kosten für die Interimsmaßnahmen angefallen sind und mit welchen Ausgaben für die Absicherung künftig noch zu rechnen ist. Eine ausführliche Antwort auf die Anfrage der Perspektive hat die Stadtverwaltung für die kommenden Tage in Aussicht gestellt.