Erftstadt-Lechenich – In wenigen Tagen ist es wieder soweit, das Fest des Gruseln steht vor der Tür. Vertrieben einst die Kelten am 31. Oktober böse Geister, spuken heute an Halloween vor allem kostümierte Kinder durch die Nachbarschaft.

Der Totenkult ist längst zu einem großen Partyspaß geworden, der immer mehr Anhänger findet. Und den möchte auch in diesem Jahr wieder Manfred Schmelcher auf seiner Minigolfanlage am Stadtweiher in Lechenich, Zehntwall 103, bieten.

Fans sind zum Gruseln und zum Schlagen der Bälle auf den 18 Bahnen eingeladen.

Im Sommer 2021 weckte der Pächter die Anlage aus seinem Dornröschenschlaf, um sie wieder zu einem Treffpunkt für Klein und Groß werden zu lassen. Ein Bistro und Biergarten sowie Kiosk sorgen für das Kulinarische.

Das erste Halloween-Minigolfen in Erftstadt war ein voller Erfolg

Derzeit bereitet das Team das Areal für den höllischen Abend vor. „Wir hatten im letzten Jahr zum ersten Mal eine solches Fest veranstaltet und das hat allen Spaß gemacht“, so Schmelcher. „Da es nicht so viel Halloween-Events hier gibt, wollen wir das gern wiederholen“, ergänzt er.

So viel darf verraten werden: Es gibt Minigolf im Dunkeln mit fluoreszierenden Minigolfbällen, eine Hüpfburg, Stockbrot am Lagerfeuer, gruselige Snacks und Getränke, eine schaurige Dekoration auf dem Platz.

Die Gäste dürfen gern in Verkleidungen kommen. Beim Kinderschminken können gruselige Outfits noch „verschönert“ werden, verspricht Schmelcher.

Der Eintritt ab 17 Uhr am Montag, 31. Oktober, ist frei. Jedoch bittet der Pächter zwecks Planung um eine Anmeldung auf der Homepage der Minigolfanlage oder per E-Mail.