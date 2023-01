Kostüme zu Karneval Bienen stehen in Frechen hoch im Kurs

Mit welchem Kostüm glänzt man beim Karneval in diesem Jahr?

Wir haben Verschiedenes probiert.

So mancher Trend überrascht dann doch.

Frechen – Der Karneval geht in die heiße Phase – Zeit, wieder Kostüme auszuprobieren. Wir machen uns aus der Redaktion zu dritt – drei Frauen – auf den Weg nach Frechen zu Deiters, in das nach eigenen Angaben größte Karnevalskaufhaus der Welt. Die Fülle an närrischen Kostümen, Perücken, Brillen, Hüten in sämtlichen Formen, Farben und Größen ist schier beeindruckend. Es quält die Frage, oh Gott, in was möchte ich mich verwandeln.

Antonia Dinslaken hat Spaß, Perücken und Brillen zu probieren. Copyright: Höhne

„Ich bin ein kölsches Mädel“, sagt Antonia Dinslaken und ab geht es in die Abteilung rot-weiß. „Diese Kostüme sind Klassiker und immer gefragt“, erklärt ihr Mitarbeiterin Claudia Nostiz und zeigt neueste Kreationen mit Sternen und Streifen und glänzenden Jacken für draußen sowie einen Dreispitzhut fesch mit Weihnachtskugeln und Korken drapiert.



Raumfahrt-Thema ist weiterhin aktuell

Daneben glitzert es ebenso. „Das Space-Thema, ob silbern oder blau im Orbit, ist in“, informiert Nostiz. Larissa Heitmann gefällt hier ein knallgrünes Kleid. „Darin könnte ich zu einem Glühwürmchen werden“, meint die Kölnerin.

Ob rot, blond oder braun, zum Straßenkarneval ist alles erlaubt. Copyright: Höhne

Unterdessen probiert Silvia Jäger aus Leverkusen eine Meerjungfrauenverkleidung. „Das ist toll“, ist sie begeistert. Sie wird aber auf andere Meerjungfrauen und viele Bienen und Blumen treffen, ist sich Nostiz sicher. „Denn diese Kostüme liegen im Trend.“ Bei diesen Tipps bekommt Caitlin Koch Lust, sich ins gelbe Kleidchen zu schmeißen. Dazu gibt es die passenden Fühler auf dem Kopf und die perfekte Handtasche in Bienen- oder Blumenform.



Diskussion um Klimawandel inspiriert zu Kostümen

Man könnte meinen, auch hier haben die Debatten um das Klima Spuren hinterlassen. Fasziniert blicken wir auf ein fantasievolles Kleeblatt- und Pfaukostüm. Über solche Inspirationen freuen sich auch Kathrin Kunert und ihre Tochter Melina. Sie gehen in Dormagen im Zug mit und suchen noch nach Klamotten und Accessoires dafür.



Antonia Dinslaken mag es klassisch rot-weiß. Copyright: Höhne

Bei Herbert Mendla und seiner Frau aus Weilerswist-Metternich ist es dagegen klar, im örtlichen Zug laufen sie als Zoo-Tiere mit. Daneben will er aber ein Steampunk und sie ein kölsches Mädel werden.

Style der 80er-Jahre mit „Vokuhila“-Perücken und Ballonseide hat einen Platz in der Karnevalsmode eingenommen

Auch der Style der 80er-Jahre mit „Vokuhila“-Perücken und Ballonseide hat wieder einen Platz in der Karnevalsmode eingenommen, merken wir in den Gängen. Natürlich glänzen auch die goldenen 20er-Jahre-Kleider, jetzt erst recht, mit viel Pailletten, Federboa und langen Stilzigaretten. Verschiedene Mottos sind immer wieder beliebt, die Auswahl wird größer und detailreicher.



Kathrin Kunert (l.) und Tochter Melina (r.) mögen es bunt. Copyright: Koch

Dazu gehören Steampunk, Tierkostüme, Fantasietiere, Piraten und Cowboys, Spaciges und Comicfiguren. Bei den Huckepack-Kostümen kommen wir nicht umhin, zum Krümelmonster zu werden.



Das ist natürlich bei den Jungen sehr beliebt. In der Mädchenabteilung ist viel Plüsch zu entdecken und Elsa, die Eiskönigin, steht hoch im Kurs. Und ich, ich schwanke zwischen Flamingo und Einhorn. Schließlich schlüpfe ich ins rosafarbene Einhorn-Kostüm und fühle mich ein bisschen magisch.