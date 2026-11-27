Auf der Baustelle der Mauritiusschule in Bachem haben sich kürzlich Mitglieder des Frechener Stadtrates gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung umgesehen. Ein zweigeschossiger Neubau erweitert dort die bestehende Schule um acht zusätzliche Gruppenräume und schafft Platz für eine umfassende Ganztagesbetreuung der Schülerinnen und Schüler, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Ganztagsbetreuung statt beengter Verhältnisse

Bisher konnten in Bachem aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse nur sehr begrenzte Betreuungsangebote stattfinden. Der neue Trakt, der sich im Rohbau befindet, soll künftig Abhilfe schaffen. „Die moderne und nachhaltig flexible Anordnung der pädagogischen Räume soll den sich wandelnden Anforderungen an den Schulalltag gerecht werden“, betonte die Technische Beigeordnete Magdalena Pötschke bei der Baustellenbesichtigung. Der Beigeordnete Andreas Pöttgen ergänzte: „Die zukunftsweisende Lernumgebung stellt die optimalen Voraussetzungen für die Durchführung eines umfassenden Ganztagsangebots auch an dieser Schule sicher.“

Freistehendes Gebäude mit freier Mittelzone

Es handelt sich um einen Solitärbau, ein freistehendes Gebäude. Es füge sich harmonisch in die Umgebung ein, so die Stadt, und habe eine innovative Grundrissgestaltung: Anstelle konventioneller Flure werden alle Räume um eine freie Mittelzone angeordnet. Diese Zone sei als flexibler Bereich fürs freie Arbeiten oder fürs Essen konzipiert und biete darüber hinaus viele weitere Nutzungsmöglichkeiten.

Klinkerfassade, Wärmepumpe und Photovoltaik

Wie die Stadt weiter informiert, wird der Neubau als Stahlbetonmassivbau mit einer beige-sandfarbenen Klinkerfassade errichtet, die sich in die örtliche Farbgebung der Bestandsgebäude wie dem unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäude einfüge. Besondere Aufmerksamkeit sei der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gewidmet worden: Das Gebäude wird mit einer Luft-Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik über eine Fußbodenheizung mit Wärme versorgt. Für eine optimale Raumakustik und Belüftung sollen Akustikdecken und eine Lüftungsanlage in der Mittelzone sorgen.

Barrierefreiheit mit Aufzug

Die Arbeiten schreiten voran. Copyright: Stadt Frechen

Auch die Barrierefreiheit ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts, so die Stadt. So ist auch ein Aufzug vorgesehen. Damit können nicht nur Schüler, Lehrkräfte und Besucher fahren; er kann auch dazu genutzt werden, um das Essen von einem Geschoss ins andere zu transportieren.

Kosten und Förderung

Die Stadt rechnet für den Neubau mit Kosten von rund 3,8 Millionen Euro. Die Gesamtförderung liegt bei 2,53 Millionen Euro. Der Fördersatz konnte von knapp 50 Prozent auf 66,77 Prozent hochgesetzt werden, so die Verwaltung.

Römische Wasserleitung verzögert den Baubeginn

Mit den Vorbereitungen für das Bauvorhaben war im Frühjahr 2025 begonnen worden. Damals wurden vorbereitende Maßnahmen wie die Dokumentation der Nachbargebäude oder die Untersuchung des Baugrundes nach Kriegsbomben durchgeführt. Am 7. August 2025 erfolgte der erste Spatenstich. Kurz darauf entdeckte man auf der Baustelle eine römische Wasserleitung, was laut Stadt zu einer zeitlichen Verschiebung von einem halben Jahr geführt hat.

Bauzeitplan: Fertigstellung zum Schuljahr 2027/2028

Von August bis November 2025 wurde ein Teilstück der antiken Wasserleitung freigelegt und geborgen. Im Dezember konnten die Bauarbeiten fortgesetzt werden, mit der Ausschachtung der Baugrube und der Verlegung von Grundleitungen. Von Februar 2026 bis Ende Oktober 2026 liefen die Rohbauarbeiten. Im November haben die Arbeiter mit der Dacheindeckung begonnen, im Januar soll es weitergehen mit dem Einbau der Fenster und dem Start des Innenausbaus. Zum Schuljahr 2027/2028 soll der Neubau fertig sein.