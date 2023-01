Nach dem Großbrand in Frechen Polizei erstmals in der niedergebrannten Halle

Nach dem Großbrand in einer Frechener Lagerhalle konnte die Polizei am Mittwoch erstmals den Brandort betreten.

Frechen – Nach dem Großbrand am Sonntag in Frechen im Gewerbegebiet an der Bonnstraße, bei dem eine 15 000 Quadratmeter große Lagerhalle komplett niederbrannt und ein Millionenschaden entstand, hat die Polizei am Mittwoch erstmals den Brandort betreten.



Lagerhalle abgebrannt Anzeige Polizei beschlagnahmt Brandort in Frechen und sucht Zeugen

Experten der Kripo suchten nach Spuren. „Wir schließen einen technischen Defekt aber auch eine Brandstiftung nicht aus und ermitteln daher in alle Richtungen“, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 haben zusätzlich noch einen Brandsachverständigen beauftragt, der sie bei der Arbeit unterstützen soll.



Auf Grund der Größe des Brandorts gehen die Ermittler davon aus, dass die Spurensuche mehrere Tage andauern wird. (be)