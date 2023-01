Neues Schild Diese Gefahrenstelle für Frechener Radfahrer wird entschärft

Frechen – Verbesserungen für den Radverkehr auf der Straße „Zur Grube Carl“ hat der Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die SPD hatte in ihrem Antrag darauf hingewiesen, dass die Kreuzung Rosmarweg/Kopernikusstraße/Zur Grube Carl für Radfahrer und Radfahrerinnen gefährlich sei. Wer auf dem Rosmarweg mit dem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs sei, müsse von der rechten Fahrbahnseite aus die Straße an unübersichtlicher Stelle queren, um den seitlichen Geh- und Radweg zu erreichen. Autofahrer auf der L 277 könnten das erst im letzten Augenblick erkennen. Für Abhilfe soll ein Schild mit dem Verkehrszeichen „Radverkehr“ sorgen. Das zeigt in einem roten Dreieck ein Fahrrad. Außerdem soll ein Piktogramm in der Kurve auf den querenden Radverkehr aufmerksam machen.

Der SPD-Antrag war noch weiter gegangen. Die Sozialdemokraten hatten gefordert, die Benutzungspflicht für den Geh-/Radweg in Richtung L 277 aufzuheben beziehungsweise die Trasse als Gehweg mit dem Zusatz „Radfahrer frei“ auszuweisen. Dies lehnte die Ausschussmehrheit jedoch ab und folgte dem Vorschlag der Verwaltung. Die argumentierte, durch den Radverkehr auf der Straße in Richtung L 277 (Dürener Straße) würde wegen des Gefälles und der leichten Rechtskurve eine zusätzliche Gefahrenstelle geschaffen.