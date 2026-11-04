Gute Nachrichten für die Fußballer des TuS Blau-Weiß Königsdorf: Sie können ab sofort wieder auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Pfeilstraße spielen. Wegen Schäden auf dem Spielfeld war der Fußballplatz seit dem 20. September dieses Jahres gesperrt. Die Stadt Frechen hat nun die beschädigten Stellen im 5- und 16-Meter-Raum instand setzen lassen. Der Kunstrasenplatz könne nun wieder uneingeschränkt genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Schiedsrichter verweigert Anpfiff in der Mittelrheinliga

Der Schiedsrichter hatte sich am vierten Spieltag der Mittelrheinliga geweigert, das Heimspiel des TuS Blau-Weiß Königsdorf gegen Fortuna Köln II anzupfeifen. Wegen zu großer Mängel stufte er den Platz als nicht bespielbar ein. Wie es damals hieß, war ein Stück vom Kunstrasen vor dem Tor ausgeschnitten und erneuert worden, allerdings in einer nicht passenden Größe. Es kam zu Stolperfallen und Ablösungen.

25 Mannschaften betroffen

Die Mannschaft des TuS Königsdorf musste ihre Heimspiele seither auf anderen Plätzen im Frechener Stadtgebiet austragen - bei insgesamt 25 Teams eine große Herausforderung. „Wir hatten noch Glück, dass der Spielbetrieb der Jugend in den Herbstferien geruht hat“, berichtete TuS-Geschäftsführer Alexander Neumann. Die Teams aus Königsdorf spielten unter anderem in Bachem und im Kurt-Bornhoff-Sportpark, in manchen Fällen wurde auch das Heimrecht getauscht.

Geschäftsführer hofft auf Erneuerung des Platzes im kommenden Jahr

Mit der Reparatur des Spielfeldes zeigte sich der Geschäftsführer jetzt zufrieden. Die Ausführung sei in Ordnung, man könne auf dem Platz nun wieder spielen. „Es ist allerdings nur eine Übergangsmaßnahme“, so Neumann. Er hoffe, dass der Platz, der doch einige Jahre - und Spiele - auf dem Buckel hat, im kommenden Jahr erneuert wird. (rtz)