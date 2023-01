Ampel seit Freitag defekt? Zwei Menschen nach Unfall an Hürther Kreuzung verletzt

Hürth-Efferen – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Horbeller Straße in Hürth sind zwei Personen verletzt worden. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte und den Notarzt im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ortskundige berichteten, dass die Ampelsignalanlage an der Horbeller Straße Ecke Efferener Straße schon seit Freitagmorgen nicht mehr zuverlässig funktioniere. Techniker seien zwar mehrfach vor Ort gewesen, doch wenig später hätten wieder Polizisten am Freitag den Verkehr regeln müssen. Laut der Beschilderung ist die Horbeller Straße vorfahrtsberechtigt. Die Polizei schilderte das Unfallgeschehen wie folgt: Kurz nach 14 Uhr fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Wagen aus Fahrtrichtung Gleuel kommend auf der Efferener Straße Richtung Efferen.

Kreuzung voll gesperrt

Zur gleichen Zeit fuhr eine weitere Verkehrsteilnehmerin auf der vorfahrtsberechtigten Horbeller Straße aus Richtung Hürth in Fahrtrichtung Stotzheim. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Unfallverlauf schleuderte der Wagen der Frau, die auf der Horbeller Straße unterwegs war, in zwei weitere Fahrzeuge, die genau zum Unfallzeitpunkt aus Efferen auf der Efferener Straße in Fahrtrichtung Gleuel fuhren. Feuerwehr, Polizei, Notarzt und Rettungskräfte waren schnell vor Ort.

Die Kreuzung wurde in alle Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Fabian Waschipki unterstützte den Rettungsdienst, streute auslaufende Betriebsflüssigkeiten ab, stellte aber auch den Brandschutz sicher und packte mit an, um die Fahrzeugtrümmer von der Fahrbahn zu schaffen. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.