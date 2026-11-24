Eine Plantage mit mehr als 1200 Cannabis-Pflanzen unterschiedlicher Größe hat die Polizei am vergangenen Freitag in einem Wohnhaus in Hürth-Berrendorf entdeckt. Die Pflanzen wurden sichergestellt, ebenso wie Equipment für den Cannabis-Anbau.

Ermittlungen führen zur Plantage

Wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Köln mitteilt, hatten umfangreiche Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 die Polizei auf die Spur der Plantage gebracht. Nach Auswertung der vorliegenden Ermittlungserkenntnisse beantragten die Polizeikräfte bei der Staatsanwaltschaft Köln schließlich entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse, heißt es im Polizeibericht.

Zwei Objekte durchsucht

Am Freitag fanden in diesem Zusammengang Durchsuchungen statt. Wie die Polizei erläutert, waren dabei zwei Objekte unter die Lupe genommen worden. In dem Haus in Berrenrath entdeckten die Einsatzkräfte die Cannabisplantage mitsamt der technischen Installationen und Vorrichtung, die für eine solche Plantage benötigt werden.

Fünf Tatverdächtige angetroffen

Dabei trafen die Beamtinnen und Beamten auf vier Tatverdächtige im Alter von 19, 22, 24 und 49 Jahren, die sich in dem Haus aufhielten. Sie stehen auch unter anderem im Verdacht, sich nicht legal in der Bundesrepublik Deutschland aufzuhalten. Einen weiteren Tatverdächtigen (28) trafen die Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift in Hürth an.

Ermittlungen dauern an

Die Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an, so die Polizei. (rtz)