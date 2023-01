Die Partner des Projektes überreichen die ersten Tüten in der Caritas-Kita St. Franziskus.

Hürth – Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule oder von der Grund- in die weiterführende Schule kann ganz schön ins Geld gehen und manche finanziell schlechter gestellte Familie überfordern. Neben Schulranzen, Sporttasche und Trinkflasche müssen vor allem Schreibwarenartikel angeschafft werden. Um allen Kindern einen guten Schulstart zu ermöglichen, haben die Caritas Rhein-Erft, die katholische Kirche und das Netzwerk „Chancen für Kinder – Kinderarmut vermeiden“ des Jugendamts 2021 das Projekt „Schulstarterpack für Erst- und Fünftklässler“ gestartet. In diesem Jahr ist nun auch die Bürgerstiftung dabei.

„Für einen guten Start in die Schule ist eine vernünftige Ausstattung einfach wichtig“, betont Katrin Stelzmann von der Fachberatung Gemeindecaritas der Caritas Rhein-Erft. Rund 90 Kinder aus Hürther Familien mit geringem Einkommen erhalten zum neuen Schuljahr kostenlos ein Schulstarterpack. Darin enthalten sind die meisten der von der Schule vorgegebenen Arbeitsmaterialien. Weil die Anforderungen für die fünften Klassen je nach Schule sehr unterschiedlich sind, enthalten die Packs zweckgebundene Gutscheine für den Wilura Schreibshop in Hürth. Die Starterpacks bekommen die Familien der i-Dötzchen von der Kita-Leitung und die der Schulwechsler von den Schulsozialarbeitern.

Hürther Aktion liefert passgenaue Unterstützung für Familien

„Die Aktion »Starterpack« greift genau dort, wo Hilfe benötigt wird“, sagt Julia Priemer-Bleisteiner von der Bürgerstiftung. „Deshalb unterstützen wir diese Aktion aus vollem Herzen.“ Julia Fehlisch vom Hürther Jugendamt hebt hervor: „Das Projekt bietet eine echte, handfeste Unterstützung für Kinder und Familien.“ Ein großer Teil der Materialien halte viele Jahre, so dass die Familien für die kommende Schulzeit eine gute Basis hätten.

Finanziert wird die Aktion mit 3500 Euro von der Bürgerstiftung, die katholische Kirche in Hürth steuert weitere 500 Euro aus der Caritas-Kasse bei. Der beteiligte Schreibwarenhandel unterstützt die Aktion durch Preisrabatte.