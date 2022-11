Einsteigen und losfahren In Hürth-Efferen stehen nun Carsharing-Autos von Share Now

Hürth-Efferen – Die Carsharing-Autos von Share Now können ab sofort auch in Hürth-Efferen abgestellt werden. Der Parkbereich erstreckt sich zwischen der Kalscheurener Straße und der Rondorfer Straße in Höhe der Max-Ernst-Straße und der Heinrich-Hoerle-Straße. „Unser Geschäftsgebiet ist um eine neue Nachbarschaft gewachsen“, hieß es dazu am Montag in der App des Betreibers. Die Autos können dort ab sofort gegen eine Gebühr von 2,99 Euro abgestellt werden. Das Starten der Miete in Hürth ist nach Angaben der Betreiber kostenfrei.



Warum gerade in Hürth eine neue Parkzone eingerichtet wurde? „Wir sehen insbesondere im B2B-Segment Wachstumspotenzial in Hürth. Dort sind unter anderem viele Filmproduktionsunternehmen angesiedelt, die wir mit der Eröffnung der Parkzone an die Share Now Home Area anbinden möchten. Gerne möchten wir unseren Kunden und Kundinnen ermöglichen, auch zwischen Köln oder Düsseldorf und Hürth mit einem der 1.100 geteilten Fahrzeuge zu pendeln", heißt es dazu auf Nachfrage von Share Now. Vergrößert werden soll der bislang noch sehr kleine Parkbereich in Hürth aber erstmal nicht. (smh)