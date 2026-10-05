Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag (4. Oktober) in Hürth sind fünf Autoinsassen leicht verletzt worden. Eine 26-jährige Autofahrerin soll auf ein verkehrsbedingt bremsendes Auto aufgefahren sein. Laut Polizei stand sie unter Alkoholeinfluss.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 52-Jähriger zusammen mit zwei Mitfahrerinnen im Alter von 53 und 45 Jahren gegen 0.35 Uhr auf der Luxemburger Straße in Efferen in Richtung Köln. Als er in Höhe eines Schnellrestaurants an einer Ampel bremste, fuhr die 26-jährige Fahrerin eines Ford auf den Mercedes auf. Dabei zog sie sich, wie auch ihre 26-jährige Beifahrerin, leichte Verletzungen zu.

Fahrerin verweigert Alkoholtest

Rettungskräfte versorgten alle fünf Insassen der beiden Autos vor Ort und brachten zwei von ihnen in Krankenhäuser. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten stellten bei der Fahrerin des Ford Alkoholgeruch fest. Da sie einen Atemalkoholvortest verweigerte, ordneten die Beamten und Beamtinnen eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm.

Den Führerschein der 26-Jährigen stellten die Einsatzkräfte sicher. Sie sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Der Ford musste abgeschleppt werden. (red)