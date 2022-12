Hürth-Berrenrath – Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie auf einem Waldweg in Hürth-Berrenrath rund 20 Straßenplatten gestohlen wurden. Die Platten sollen laut Polizei am 18. November in Berrenrath auf einem Waldweg am Gotteshülfe Teich, der vom Wanderparkplatz an der Wendelinusstraße erreichbar ist, ausgelegt worden sein. Am 9. März stellten Mitarbeiter der verantwortlichen Firma das Fehlen der Platten fest. Es handelt sich um rund 20 mobile Straßenplatten, die jeweils rund eine Tonne wiegen, und den Weg befestigten. Auf den Platten sei ein Logo in Form von den Buchstaben F und B ausgestanzt.

Auf den Platten ist ein Logo in Form von den Buchstaben F und B ausgestanzt. Copyright: Polizei

Da es sich nach Angaben der Polizei um ein Gebiet handelt, in dem Spaziergänger häufig unterwegs sind und zum Abtransport des Diebesguts ein oder mehrere Fahrzeuge notwendig sind, hoffen die Kriminalbeamten auf Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Wer den Diebstahl oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02233/520 oder per E-Mail zu melden. Auch wer die Platten irgendwo gesehen hat oder wem aufgefallen ist, dass die Platten auf dem Waldweg fehlen, soll sich melden. (red)