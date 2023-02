Hürth – Horror-Scenario in Hürth: In einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Schnell breiteten sich die Flammen aus. Rauch drang ins Treppenhaus, und die Bewohner saßen in ihren Wohnungen fest. „Menschenleben in Gefahr“ lautete das Stichwort mit dem die Feuerwehrleute zur Einsatzstelle fuhren.

Über die Drehleiter konnten sie zwei Personen aus dem Dachgeschoss des Hauses retten, zwei weitere Personen holten sie über Steckleitern aus dem zweiten Obergeschoss. Andere Bewohner hatten sich schon vorher alleine aus dem Achtfamilienhaus gerettet.

Warn-App Nina ausgelöst

Die Rauchentwicklung war enorm. Über das Nina-Warnsystem wurde die Bevölkerung in Efferen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Derweil kämpften im Keller des Hauses unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Rademacher drei Trupps gegen die Flammen, während andere Feuerwehrleute über die Drehleiter und das Treppenhaus noch einmal in jede Wohnung vordrangen, um nach möglichen weiteren Menschen und Tieren zu suchen.

Insgesamt waren mehr als 60 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache Hürth sowie den Löschzügen aus Hürth-Hermülheim, Gleuel und Frechen sowie zwei Notärzte und sechs Rettungswagen vor Ort. Acht Personen wurden zu Kontrolluntersuchungen ins Krankenhaus gebracht, fünf weitere im Rettungswagen von den Notärzten untersucht.

Einsatz bis 3 Uhr in der Früh

Im Verlauf des Einsatzes erlitten zwei Rettungskräfte eine Rauchgasvergiftung. Sie kamen ins Krankenhaus. Wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte, gehe es den Kollegen aber inzwischen wieder besser. Sie konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Bis etwa drei Uhr dauerten die Nachlöscharbeiten. Die Polizei hat die Brandstätte beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Wie es hieß, kamen die Bewohner bei Freunden und Verwandten unter.