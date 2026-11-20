„Was geht nur in den Köpfen der Menschen vor, die eine Erinnerungsstätte derartig zerstören?“ Diese Frage stellen sich zurzeit viele Menschen, die von der Verwüstung der Gedenkstätte an der Frechener Straße in Hürth erfahren haben. Am 4. Juni 2025 sind dort die zehnjährige Grundschülerin Avin aus Hürth und der 25-jährige Schulbegleiter Luis Paulo aus Königswinter bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass sie wenige Tage später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen.

Zerstörte Erinnerungsfiguren an der Frechener Straße

Zwei schlichte, aus hellem Metall gefertigte und mit einem Metallbügel miteinander verbundene Figuren erinnerten seit Ende Juni 2025 an der Unfallstelle an Avin und Luis Paulo. Axel Fell vom ADFC und Steffen Brückner von der Kidical-Mass-Bewegung Köln hatten sie im Rahmen eines Schweigemarschs mit anschließender Mahnwache dort aufgestellt. Beide sind auch in einem Bündnis aktiv, das sich ebenso wie Dr. Ingo Benz und Dr. Zeynep Fuchs für Tempo 30 auf der Frechener Straße einsetzt. Fuchs hatte die Zerstörung der Erinnerungsfiguren Ende Oktober bemerkt und anschließend zusammen mit Axel Fell bei der Polizei angezeigt.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat Ermittlungen in alle Richtungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Tatverdächtige hat sie jedoch noch nicht ermitteln können. Grundsätzlich gilt: „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, so ein Polizeisprecher. „Das sah allerdings nicht nach einer spontanen Tat aus“, meinte Zeynep Fuchs. Ihr schien es vielmehr so, als sei die Zerstörung ganz gezielt vorgenommen worden. „Um diese Figur und ihre Verbindungsstücke, die ja aus richtig hartem Metall sind, so auseinanderzuschlagen, braucht es schweres Werkzeug. Das hat man nicht so in der Tasche“, sagte sie.

Stimmen von Anwohnern: „Die beiden sind nicht vergessen“

Trotzdem: „Auf gar keinen Fall sollte man diese Tat persönlich nehmen und auch nicht auf sich beziehen“, merkte eine Hürtherin an, die öfter an der Unfallstelle vorbeikommt. Dumme Menschen gebe es leider überall. Fast täglich müsse man ja erfahren, dass Schönes und Erhaltenswertes und im öffentlichen Raum mutwillig kaputt gemacht würde.

„Die beiden sind nicht vergessen“, sagte die 42-Jährige auch. Sie kenne sehr viele Menschen, die oft an der Unfallstelle vorbeikämen und an Avin und Luis Paulo dächten.

„Einfach unbegreiflich“

Ganz genauso ergeht es Sofia Steidl. „Ich komme fast jeden Tag hier vorbei“, erklärte sie. Ihr gehe dieser schreckliche Unfall bis heute unter die Haut. Für sie sei es einfach unmöglich nachzuvollziehen, wer ein Interesse daran haben könnte, eine solche Erinnerungsstätte zu zerstören. „Was ist nur in solchen Köpfen los?“, fragte sie: „So etwas tut man doch einfach nicht.“

Auch die Eltern und Familienangehörigen der beiden Unfallopfer sind fassungslos. „Wir finden es einfach unbegreiflich“, sagten Lilian Maria und Marcus Jochim, die Eltern von Luis Paulo. Ein solcher Vandalismus sei für sie absolut nicht nachvollziehbar.

Entwurf für ein Denkmal aus Cortenstahl

Gemeinsam mit ihren Kindern haben sie nach dem Tod ihres Sohnes die Luis-Paulo-Stiftung gegründet. In ihr leben die Werte ihres Jungen weiter. Parallel zur Stiftungsarbeit hat Lilian Maria Jochim auch schon die Skizze für ein Kunstwerk – ein Denkmal – entworfen, das an der Unfallstelle aufgestellt werden soll. „Es soll aus Cortenstahl geschaffen werden und etwa zwei Meter hoch werden“, berichtete sie. Auch Avins Eltern hätten den Entwurf bereits gesehen und ihm zugestimmt. Angedacht seien zwei abstrakt anmutende, wenngleich erkennbare Figuren, eine kleinere und eine größere, die beide auf einem etwa 30 bis 40 Zentimeter hohen Betonsockel stehen sollen. „An der Inschrift arbeiten wir noch“, ergänzte Marcus Jochim. Zunächst müsse nun entschieden werden, wo genau das Denkmal aufgestellt werden könnte – auf städtischem Grund oder auf dem Areal des Straßenbaulastträgers.

Ort des Innehaltens

„Schön wäre es, wenn es ein Ort des Innehaltens würde – mit Platz für eine Ruhebank“, sagte Marcus Jochim. Ein Herzenswunsch ginge für ihn und seine Frau in Erfüllung, wenn das Denkmal spätestens am zweiten Jahrestag des Unfalls stehen könnte. „Dazu müsste die genaue Standortentscheidung allerdings spätestens im Januar getroffen sein“, merkte er an. Rund fünf Monate bräuchte dann noch der Schmied für seine Arbeiten.

Stadt Hürth begleitet den Wunsch positiv

„Der Ort ist für viele Menschen ein wichtiger Ort des Gedenkens und der Verbundenheit“, hieß es auf Anfrage aus dem Hürther Rathaus. Der Wunsch nach einem dauerhaften Denkmal werde von der Stadt Hürth positiv begleitet. Aktuell liefen noch Abstimmungen mit dem zuständigen Straßenbaulastträger. Auch Bürgermeister Dirk Breuer bedauert die Beschädigung der Erinnerungsstätte an der Unfallstelle sehr.

Finanzierung über Spenden und Sponsoren

Bleibt noch die Finanzierung: „Wir hoffen diesbezüglich auf Spenden und Sponsoren“, sagte Marcus Jochim.

https://www.luispaulo-stiftung.de