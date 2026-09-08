Mehr als 300 Gäste trafen sich in Hürth zu einem Abend in Orange. RTL-Moderatorin Birgit von Bentzel war bei der Pumpkin Night zum ersten Mal im Kürbispark Gertrudenhof: „Ich kenn ja das Angebot von den Höfen aus meiner Heimat in Bayern – aber das hier hat wirklich eine ganz andere Dimension. Unglaublich, was hier auf die Beine gestellt wurde. Das sieht alles so liebevoll geschmückt aus. So ist der Herbst wirklich wunderschön.“

Reality-Legenden Elke und Frank Fussbroich staunten über etwas ganz anderes. „Ich hatte absolut keine Ahnung, was es aus Kürbissen gibt – Marmelade, Bier, sogar Pesto und Prosecco“, staunte Elke Fussbroich, die mit Mann Frank zum ersten Mal in den Kürbispark kam: „Ich koche eigentlich nie mit Kürbis, bislang hab‘ ich den nur geschnitzt.“

Sängerin Fabienne Rothe, früher DSDS, heute Twitch. Copyright: Gertrudenhof/Christoph Hardt

Da sich die Wetterprognose kurzfristig verschlechtert hatte, hatten Peter Zens und seine Mitarbeiter in Rekordzeit die Partylocation vom Streuobstgarten in die Scheune verlegt. Pünktlich zum Gästeeinlass fing der Regen an. Für die Gäste gab es zum Schlendern durch den Kürbispark Regenschirme in Orange. „Wir Bauern haben uns den ganzen Sommer über Regen gewünscht – dann ist der eben heute gekommen. Normalerweise haben die Feste auf dem Gertrudenhof eine Schön-Wetter-Garantie“, sagte Gastgeber und Hofbesitzer Zens bei der Begrüßung.

Auf der Pumpkin Night feierten Wirtschaftsbosse wie Süßigkeiten-König Philipp Hitschler und RTL-West-Boss Jörg Zajonc, Politiker wie Kölns Alt-OB Jürgen Roters mit Familie oder Landtagsmitglied Gregor Golland, Moderatorinnen wie Biggi Lechtermann und Sandra Kuhn, Cobra-11-Schauspieler Erdoğan Ataly, IHK-Chefin Nicole Grünewald, Paveier-Frontmann Sven Welter, Influencer wie Cedric Beidinger, Jennifer Lange und Rekord-Playmate Tanja Brockmann gemeinsam.

Gastgeber Peter Zens Copyright: Gertrudenhof/Christoph Hardt

Zwei der ältesten Gäste waren die wettersichersten. Fööss-Legende Erry Stoklosa hatte die Pumpkin Night mit Wetter-App geplant: „Ich habe meinem Schatz gesagt, vor halb acht fahren wir nicht los‘. Und ich hatte recht: Wir sind trocken geblieben“, lachte er. Frédéric von Anhalt hatte sich telefonisch informieren lassen, wann der Regen vorbei ist: „So einen Abend lass ich mir doch nicht entgehen…“

Mit mehr als 112.629 Kürbissen und mehr als 140.000 Followern auf Instagram ist der Gertrudenhof der bekannteste Pumpkin Patch Deutschlands. Star ist die fünf Meter hohe Kürbispyramide, die jedes Jahr hunderttausendfach auf Social Media geteilt wird.

RTL-Moderatorin Birgit von Bentzel Copyright: Gertrudenhof/Christoph Hardt

Am Samstag, 12. September, feiert der Gertrudenhof dann sein traditionelles Kürbisfest (letzte Eintrittskarten sind online unter www.gertrudenhof.info erhältlich). Neben dem normalen Erlebnisangebot auf dem Hof gibt es Live-Musik und DJ für die Großen sowie den Besuch von „Paw Patrol“ für die Kleinen. (jtü)