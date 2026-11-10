„Hürthi“ ist da: So heißt ein neuer Chatbot, den die Stadt Hürth auf ihrer Homepage freigeschaltet hat. Hürthi steht Bürgerinnen und Bürgern zur Seite, die im Internet eine schnelle Antwort auf eine Frage zur Stadtverwaltung suchen, und das rund um die Uhr.

Ob Informationen zu Dienstleistungen, Zuständigkeiten oder anderen Themen der Stadtverwaltung: Hürthi könne Fragen in natürlicher Sprache beantworten und passende Informationen auf Grundlage der städtischen Website liefern, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Damit ergänze der Chatbot die bisherigen Informations- und Serviceangebote der Stadt.

Künstliche Intelligenz antwortet in Echtzeit

Hinter Hürthi steckt Künstliche Intelligenz. Die Fragen der Nutzerinnen und Nutzer werden in Echtzeit verarbeitet und mit den verfügbaren Informationen der städtischen Homepage abgeglichen. So können laut Stadtverwaltung auch außerhalb der Öffnungszeiten schnell erste Informationen abgerufen werden.

Mehrsprachig und in Einfacher Sprache

Hürthi ist mehrsprachig und kann auch in Einfacher Sprache antworten. Dafür gibt es einen Button, der sich oben rechts im Chatfenster befindet. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund haben die Möglichkeit, Fragen in ihrer jeweiligen Muttersprache zu stellen.

Bürgermeister: Service wird digitaler

„Mit Hürthi machen wir unseren Bürgerservice ein Stück digitaler und vor allem leichter zugänglich. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Fragen einfach so stellen, wie sie sie auch einem Menschen stellen würden, und bekommen rund um die Uhr eine Antwort“, sagt Bürgermeister Dirk Breuer.

Weiterentwicklung mit Rückmeldungen der Nutzer

Mit dem öffentlichen Start ist die Entwicklung des Chatbots nicht abgeschlossen. Die Stadt will die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer auswerten und Hürthi so kontinuierlich weiterentwickeln.

Rückmeldungen und Hinweise zum Chatbot sind deshalb ausdrücklich erwünscht.

Feedback per Daumen oder Freitext

Hürthi ist ab sofort auf der städtischen Website verfügbar und kann dort direkt ausprobiert werden. Ein Feedback kann direkt in der Anwendung mit dem Daumen gegeben werden, zudem sind Anmerkungen in einem Freitextfeld möglich. (rtz)

www.huerth.de