Im Korso zu den Unfallorten Fahrradclub erinnert in Hürth an verunglückte Radfahrer

Hürth – Mit einem Fahrradkorso erinnert der Fahrradclub ADFC am Mittwoch, 18. Mai, an Radfahrende, die im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind. Die Tour startet um 18.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz, Friedrich-Ebert-Straße 40.



Auf der elf Kilometer langen Strecke werden in langsamer Fahrt vier Unfallstellen in Hermülheim, Kalscheuren, Stotzheim und Hürth-Mitte angesteuert. Dort wird die Gruppe kurz anhalten für ein stilles Gedenken. Der letzte Halt wird an der Kreuzung Frechener Straße/Sudetenstraße eingelegt, an der im Dezember 2021 der 15-jähriger Schüler Tufan auf dem Schulweg von einem Lastwagen überrollt wurde, dessen Fahrer nach rechts abgebogen war.



Die Tour steht im Zusammenhang mit dem internationalen „Ride of Silence“ (englisch für „Fahrt der Stille“), bei dem weltweit jeweils am dritten Mittwoch im Mai der getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer gedacht wird. Im Rhein-Erft-Kreis findet die Gedenkfahrt laut ADFC zum ersten Mal statt. Zur Teilnahme wird weiße Kleidung empfohlen. (aen)