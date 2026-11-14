Ein Brand im Chemiepark Knapsack hat am Samstag (14. November) Alarm via Warn-App NINA ausgelöst. Am frühen Morgen schreckte der Alarm die Menschen in Teilen von Hürth aus dem Schlaf. Grund: ein Feuer im Bereich der Müllverbrennungsanlage. Wie das Unternehmen mitteilte, war es in einem Ersatzbrennstoffkraftwerk im Werksteil Knapsack gegen 4.02 Uhr zu einem Brand gekommen.

Chemiepark Hürth: Brand unter Kontrolle

Wie der Chemiepark am Vormittag mitteilte, sind die eigenen Einsatzkräfte vor Ort. Sie wurden unterstützt von der Feuerwehr Hürth. Das Feuer ist unter Kontrolle, es mussten noch Glutnester abgelöscht werden.

Die durch den Brand freigesetzten Rauchgase führten zeitweise zu Beeinträchtigungen im Umfeld des Kraftwerkes. Da gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den Rauch zunächst nicht ausgeschlossen werden konnten, riefen die Behörden zur Vorsicht auf. Die Entwarnung folgte schnell. Laut Unternehmen bestand keine Gefährdung der Nachbarschaft.

Die Ursachen des Ereignisses werden derzeit untersucht. Das Bürgertelefon des Chemieparks ist unter der Telefonnummer 0 22 33 / 48 6001 zu erreichen. (red)