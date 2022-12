Polizeikontrollen in Hürth und Elsdorf Mit Alkohol am Steuer immer im Kreis gefahren

Hürth/Elsdorf – Unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol standen zwei Autofahrer, die die Polizei am Montag in Hürth und Elsdorf aus dem Verkehr gezogen hat.



In Hürth stoppten Polizisten morgens gegen 7.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Luxemburger Straße einen 34-jährigen Autofahrer in einem Mercedes. Da die Pupillen verzögert reagierten und der Mann nervös und angespannt gewirkt habe, nahmen die Beamten einen Drogentest vor, der positiv auf Kokain reagierte. Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der Führerschein auf Anordnung des Straßenverkehrsamts eingezogen werden musste, der Fahrer war also wohl ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Eine Ärztin entnahm eine Blutprobe.



Elsdorf: Betrunkener Autofahrer kam Streifenwagen entgegen

In Elsdorf meldete ein Zeuge um kurz vor Mitternacht über den Polizeinotruf einen Autofahrer, der auf einem Parkplatz an der Liebfrauenstraße permanent im Kreis fahre und dabei Alkohol trinke. Auf der Fahrt zum Einsatzort kam der Autofahrer in dem vom Zeugen beschriebenen BMW der Besatzung eines Streifenwagens auf der Köln-Aachener Straße entgegen. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. (aen)