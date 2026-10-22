Auf immer mehr städtischen Dächern in Hürth wird Sonnenstrom erzeugt: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind in diesem Jahr bereits vier neue Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen worden. Zusammen kommen sie auf eine Leistung von rund 195 Kilowatt Peak (kWp).

Vier neue Anlagen auf Schuldächern

Eine der neuen Anlagen entstand im Zuge des Neubaus des Bauteils F an der Friedrich-Ebert-Realschule, so die Verwaltung. Auch auf den Dächern der Carl-Orff-Schule, der Wendelinusschule und der Clementinenschule werde inzwischen Solarstrom erzeugt.

Damit wächst die Photovoltaikleistung auf den städtischen Gebäuden auf insgesamt rund 700 kWp an. „Die Anlagen leisten einen Beitrag dazu, den Strombedarf der kommunalen Liegenschaften zunehmend mit erneuerbarer Energie zu decken und gleichzeitig klimaschädliche Emissionen zu reduzieren“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Weitere Anlage an der Hauptfeuerwache im Bau

Wie die Stadt weiter mitteilt, soll der Photovoltaik-Ausbau weitergehen. An der Hauptfeuerwache Hürth haben die Arbeiten für eine weitere Photovoltaikanlage bereits begonnen. Sie wird eine Leistung von rund 192 kWp haben. Darüber hinaus sind noch in diesem Jahr weitere Anlagen auf städtischen Gebäuden vorgesehen.

„Wir nutzen die vorhandenen Potenziale auf den Dächern unserer städtischen Gebäude und erzeugen erneuerbaren Strom direkt vor Ort. Damit setzen wir den eingeschlagenen Weg beim Ausbau erneuerbarer Energien konsequent fort“, sagt Bürgermeister Dirk Breuer. Dabei gehe es nicht nur um neue Solaranlagen. Auch die energetische Optimierung der städtischen Gebäude und ein möglichst effizienter Umgang mit Energie spielten eine wichtige Rolle. Die Stadt Hürth wolle ihren Energieverbrauch weiter reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen.

Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden wächst kontinuierlich. Ende vergangenen Jahres hatte die Stadt verkündet, dass drei städtische Gebäude mit neuen Solaranlagen ausgestattet worden sind: eine Unterkunft an der Meschenicher Straße in Fischenich, die Kita Hürther Strolche an der Krankenhausstraße in Hermülheim und die Obdachlosenunterkunft am Mühlenhof. (rtz)