Ursache noch unklar Feuer in Altpapierboxen in der Papierfabrik in Hürth ausgebrochen

Hürth-Knapsack – Es war eine lange Nacht für die Hürther Feuerwehrleute. Erst gegen 9:30 Uhr am Mittwochvormittag war auch das letzte Glutnest gelöscht und Feuerwehreinsatzleiter Sven Wieczarkowiecz konnte die Einsatzstelle zurück an die Firmenleitung der Papierfabrik übergeben.



Aus bisher noch nicht geklärter Ursache war kurz nach zwei Uhr in der Nacht zu Mittwoch in einer der Altpapierboxen in der Papierfabrik in Hürth auf dem Bertrams-Jagdweg ein Feuer ausgebrochen.



Jede Ladung des Altpapiers musste einzeln gelöscht werden

Zwar konnte die in den jeweils abgetrennten Lagerboxen fest installierte Brandlöschanlage das Feuer direkt ablöschen und auch ein Ausbreiten der Flammen auf die angrenzenden Altpapier-Lagerboxen verhindern, doch damit war die Gefahr noch nicht gebannt, das Feuer noch nicht aus.



Nur in schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Copyright: Margret Klose

„Unser Löschangriff erfolgte zunächst von beiden Seiten der betroffenen Box“, erklärte Hürths Feuerwehrsprecher Marius Walzog die Löschmaßnahmen. Im Anschluss wurde das Altpapier mit einem Radlader aus der verrauchten Box ins Freie geschafft. jede einzelne Ladung des Altpapiers wurde dann einzeln abgelöscht.



Geruch von kaltem Rauch lag in der Luft

Zurück blieb ein gewaltiger Berg durchnässtes Altpapier, der nun auf dem Hof des Unternehmens liegt. Auch am Vormittag, als die Feuerwehr längst abgerückt war, lag dort der Geruch von kaltem Rauch noch in der Luft. Zum entstandenen Schadensumfang konnte das Unternehmen am Mittwoch noch nichts sagen.



Die Feuerwehr Hürth war mit etwa 40 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wache, sowie der Löschzüge Hermülheim und Gleuel vor Ort. Unterstützt wurden sie zudem mit einem Löschzug von ihren Kollegen aus Brühl und der Spezialgruppe AB-Schaum aus Kerpen.

Auch das technische Hilfswerk aus Nörvenich war zur Unterstützung angerückt, kam aber laut Feuerwehr Hürth nicht zum Einsatz. Die Feuerwehr Kerpen stellte während des Einsatzgeschehens auch in Hürth den Grundschutz sicher. Verletzt wurde laut Walzog niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.