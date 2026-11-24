Gedenken im Dialog der Generationen

In der CDU-Senioren-Union Rhein-Erft gibt es zehn Ortsvereinigungen. Gemeinsam mit der Jungen Union Rhein-Erft veranstaltet die Senioren-Union seit vier Jahren jährlich um den 9. November herum eine gemeinsame Gedenkfeier im Rahmen eines generationsübergreifenden Dialogs. „Erfahrung trifft Zukunft - Generationen im Dialog“ ist das Thema, das bisher in Erftstadt, Bedburg und Brühl diskutiert wurde.

Andacht und Einladung ins Pfarrheim

In diesem Jahr hatten Sibilla Simons, Kreisvorsitzende und Stadtverbandsvorsitzende der Senioren-Union Kerpen, Jennifer Warnecke Szeyffert, Vorsitzende der Jungen Union im Rhein-Erft-Kreis und Christian Schmitz vom Stadtverband der Jungen Union Kerpen ins Pfarrheim Neubottenbroich eingeladen. Zuvor leiteten Pfarrer Joachim Gayko und Diakon Joachim Richter eine ökumenische Andacht in der Pfarrkirche Heilig Geist. Jeweils drei Mitglieder der Senioren-Union und der Jungen Union trugen Fürbitten in Gedenken an den 9. November 1938 vor. Im Pfarrheim hatten sich dann um die 70 Besucher und Besucherinnen eingefunden.

Gedenkminute für Dr. Bernhard Worms

Sibilla Simons begrüßte die Vertreter und Ehrengäste aus der Politik und bat um eine Gedenkminute für Dr. Bernhard Worms. Der Ehrenvorsitzende der europäischen Senioren-Union und der Senioren-Union Deutschlands, Initiator dieser Gedenkveranstaltung und der Podiumsdiskussion, war am 21. Dezember 2024 verstorben.

Musikalischer Auftritt und Moderation

Eine schöne Idee und Bereicherung dieser Veranstaltung war der Auftritt der Pianistin Mia Heinemann von der Musik-und Malschule Heinen, die in Neubottenbroich seit 1985 besteht. Sie spielte Stücke von Claude Debussy und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dann übergab Sibilla Simons das Mikrofon an Maximilian Glaubitz. Der 29-Jährige ist Vorsitzender der Jungen Union Erftstadt und Büroleiter des Landtagsabgeordneten Thomas Okos. Er führte wortgewandt und souverän durch das Thema der Podiumsdiskussion.

Die Podiumsgäste im Gespräch

Ihm zur Seite saßen die Kreishandwerksmeisterin in der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft, Martina Engels-Bremer, und der Bundesvorsitzende der Senioren-Union Deutschlands, Hubert Hüppe. Beide beantworteten die Fragen auf ihre Art. Martina Engels-Bremer sachlich, aus der Sicht des Handwerks und dessen Zukunft: „ Ich bin nicht zuversichtlich, weil ich glaube, dass alles von allein gut wird. Ich bin zuversichtlich, weil ich jeden Tag Menschen erlebe, die anpacken, Verantwortung tragen und nicht aufgeben. Und so lange wir solche Menschen haben, hat unser Land eine gute Zukunft.“

Hüppe zur Rentenreform

Hubert Hüppe, mit 70 Jahren seit 2025 der jüngste Bundesvorsitzende der Senioren-Union, geht wichtige Dinge auch mit einer gewissen Lockerheit an Zum Thema Rentenreform befragt: „ Die von der Kommission erarbeitete Reform muss durchgesetzt werden. Hier muss man auch in erster Linie sehen, dass die Junge Union davon partizipiert, aber es wird nicht einfach sein.“

Und mit einem Lächeln fügte er die volkstümliche Redensart hinzu: „ Der liebe Gott hat uns den Kopf nicht gegeben, um ihn hängen zu lassen.“

Applaus, Dank und Ausblick

Zum Schluss gab es viel Applaus und von Sibilla Simons Dank, Blumen und Geschenke für Martina Engels-Bremer, Hubert Hüppe und für die tatkräftigen Helfer und Helferinnen.

Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung in Hürth stattfinden. (nov)