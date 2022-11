Kerpen – Nach einem bewaffneten Überfall in Kerpen ist die Polizei des Rhein-Erft-Kreises auf der Suche nach einem Tatverdächtigen.

Der maskierte Mann hatte einer Tankstellenmitarbeiterin am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr aufgelauert, als diese die Tankstelle an der Dürener Straße aufschließen wollte, berichtet die Polizei. Der Mann stieß die 41-Jährige ins Gebäude und bedrohte sie im Anschluss mit einer Schusswaffe. Die Mitarbeiterin reagierte auf die Forderung des Räubers und gab ihm Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Tatverdächtige dann in unbekannte Richtung.

Nach Auskunft der Polizei soll der Mann 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er habe mit dunkler, tiefer Stimme gesprochen und dabei einen Akzent gehabt, sagte die Tankstellenmitarbeiterin in ihrer Zeugenaussage.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich umgehend telefonisch unter 02233/52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (ve)