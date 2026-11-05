Wegen eines Feuers in einer Lagerhalle in Blatzheim ist die Feuerwehr Kerpen am Dienstag alarmiert worden. Einfach waren die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte nicht: Beim Eintreffen der ersten Wehrleute stellte sich heraus, dass in der Halle Kunststoffgranulat auf einer Fläche von etwa drei bis vier Quadratmetern brannte.

Mit dem Radlader aus der Halle transportiert

Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude, teilt die Feuerwehr mit.

Gegen 11.30 Uhr war der Alarm erfolgt. Zur Brandbekämpfung rückten zunächst zwei Trupps unter Atemschutz mit einer Schaummittelpistole vor, um die Flammen zu löschen.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das von den Flammen betroffene Kunststoffgranulat mit einem Radlader aus der Lagerhalle transportiert. Die Feuerwehr füllte es in einen Container, der vor dem Gebäude bereitgestellt worden war. In dem Behältnis wurde das Brandgut mit Sand abgedeckt, um die Flammen zu ersticken.

Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Wie die Feuerwehr berichtete, mussten zwei Personen aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt werden. Zur weiteren Untersuchung wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Fachberater Chemie unterstützt im Hintergrund

Aufgrund der Stoffeigenschaften des betroffenen Kunststoffgranulats sei zudem der Fachberater Chemie der Feuerwehr Kerpen hinzugezogen worden, berichtet die Wehr. Die weiteren Maßnahmen seien mit dem Experten abgestimmt worden; er unterstützte die Feuerwehr fachlich im Hintergrund.

Gegen 15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Vor Ort waren auch der Leiter der Feuerwehr Kerpen, Branddirektor Andre Haupts, sowie sein Stellvertreter, Oberbrandrat Oliver Greven.

40 Einsatzkräfte vor Ort

Unter der Leitung von Brandrat Ralph Doberschütz waren die Einheiten Blatzheim, Buir und Manheim vor Ort. Die Logistikeinheit Buir wurde ebenso hinzugezogen wie Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der Abrollbehälter Wasser der Feuerwehr Kerpen. Insgesamt war die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften ausgerückt. (rtz)