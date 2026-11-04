Die Modelleisenbahn-Gemeinschaft Kerpen-Düren (MGKD) lädt zu ihrem jährlichen Eisenbahntag ein. Am Sonntag, 8. November, präsentieren der Verein, befreundete Clubs und Privatpersonen von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Modellbahnanlagen an der Europaschule der Stadt Kerpen in der Philipp-Schneider-Straße 12.

Die Anlagen im Überblick

Wie die MGKD berichtet, werden die H0-Anlagen des Modelleisenbahn-Club Bergheim und des Eisenbahn-Amateur-Klubs Jülich im Maßstab 1:87 vorgeführt. Ebenfalls dabei ist eine LGB-Anlage des Modelleisenbahn-Clubs Weilerswist, die H0-Anlage der AG Modellbahnbau der Europaschule sowie die vereinseigene Segmentanlage Kerpen der MGKD. Darüber hinaus seien Kirmesmodelle und Modelle aus dem 3D‑Drucker zu sehen.

Neu dabei: Automatisierter Zugbetrieb

Der WinDigipet Stammtisch Düren-Stockheim ist das erste Mal vertreten und zeigt an seiner Demo-Anlage den automatisierten Zugbetrieb.

Börsentische für Sammler

„Wie gewohnt kommen auch kleine und große Modelleisenbahnen und -sammler an den zahlreichen Börsentischen auf ihre Kosten“, teilt der Verein mit.

Eintritt und Suche nach historischem Material

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5 Euro. Kinder in Begleitung bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Die MGKD ist zudem auf der Suche nach alten Fotos, Plänen und Zeitungsartikeln der Eisenbahnstrecken aus den Bereichen des Rhein-Erft-Kreises und der Rurtalbahn von Düren nach Heimbach. Weitere Informationen im Internet oder bei Hans-Günter van Deel unter 02225/5619. (rag)

www.mgkerpen-dueren.de