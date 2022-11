Kerpen-Türnich – Am späten Mittwochabend kam es im Zentrallager eines Discounters in der Röntgenstraße in Türnich zu einem großen Feuerwehreinsatz. Wie Kerpens Feuerwehrsprecher Daniel Eßer erklärte, habe die Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst. Durch eine Leckage im Technikraum des Lagers war aus dem Kühlsystem Ammoniak ausgetreten.



Als die Feuerwehr wenig später vor Ort eintraf hatten sich viele Mitarbeiter bereits ins Freie gerettet. In schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte dann noch weitere vier Personen aus dem Gebäude führen und an den Rettungsdienst übergeben. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Feuerwehreinsatz in der Röntgenstraße gegen 4.30 Uhr beendet

Im weiteren Verlauf und in Absprache mit dem Fachmann der Kältefirma konnten die Einsatzkräfte, die in Chemieschutzanzügen zum Technikraum des Lagers vordrangen, das Kühlsystem an mehreren Stellen absperren und so erfolgreich den Produktaustritt stoppen. Umfangreiche Lüftungsmaßnahmen folgten. Gegen 4:30 Uhr am Donnerstagmorgen konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle zurück an den Betreiber übergeben werden.



Insgesamt waren mehr als 70 Feuerwehrleute des Löschzugs Türnich, der Messeinheit Horrem sowie der Umweltzug der Feuerwehr Kerpen – bestehend aus den Einheiten Sindorf, Horrem und Götzenkirchen unter der Gesamteinsatzleitung von Brandrat Stefan Peters vor Ort. Später kamen auch noch die Verpflegungseinheit des Löschzugs Buir, ein weiterer Rettungswagen aus Kerpen und eine weitere Messeinheit der Feuerwehr Bedburg zur Einsatzstelle.