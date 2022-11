Flucht im dunklen Auto Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle in Kerpen

Kerpen-Buir – Zwei unbekannte Täter brachen am frühen Donnerstagmorgen (12. Mai) in eine Tankstelle an der Bahnstraße ein und stahlen Zigarettenstangen und -päckchen. Gegen 3.15 Uhr hebelten die Einbrecher die Eingangstür einen Spalt weit auf und traten sie dann los.



Obwohl eine Vernebelungsanlage auslöste, verschafften sich die Männer Zutritt, rissen die Zigaretten aus der Auslage und verstauten sie in einem großen Beutel. Anschließend flüchteten sie in Richtung Landesstraße 276, wie sie nach Angaben einer Zeugin in ein dunkles Auto stiegen und in Richtung Bahnunterführung davonfuhren.



Die Polizei nahm unmittelbar die Fahndung nach den beiden Tätern auf, die als 1,75 bis 1,85 Meter groß beschrieben werden. Einer der Männer trug eine blaue Jacke, orangefarbene Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Der zweite Täter war mit einer Jacke mit weißer Kapuze, schwarzen Schuhen und blauen Handschuhen bekleidet.



Hinweise zur Tat, zu den Tätern und zum Fluchtfahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter 02233/520 oder per E-Mail entgegen. (aen)