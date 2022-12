Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in Kerpen-Blatzheim gesprengt.

Kerpen-Blatzheim – In der Nacht auf Samstag haben gegen 3:48 Uhr unbekannte Täter versucht einen Geldautomaten der Kreissparkasse in der Dürener Straße in Kerpen-Blatzheim gesprengt.

Bei der Tat ist ein hoher Sachschaden entstanden, verletzt wurde niemand. Copyright: Eric Lamparter

Nach Angaben der Polizei Rhein-Erft ist dabei ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. In der Nacht soll es einen lauten Knall gegeben haben.

Zweiter Sprengsatz nicht explodiert

Zeugen beobachteten demnach zwei dunkel gekleidete Personen, die vermummt gewesen sein und eine Stirnlampe getragen haben sollen. Zudem sei ein zweiter Sprengsatz zunächst nicht explodiert, dieser wurde aber von der Polizei am Vormittag auf einem Feld bei Kerpen zur Detonation gebracht.

Am Vormittag durften auch die Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Ein Statiker des Technischen Hilfswerks hatte das Gebäude zuerst auf seine Standfestigkeit untersuchen müssen und dann grünes Licht gegeben

Streifenwagen auf Fahrt zum Einsatzort in Unfall verwickelt

Die Täter sollen demnach zu zweit oder zu dritt gewesen sein. Bei der Anfahrt zum Einsatzort sei zudem ein Streifenwagen der Polizei in einen Unfall verwickelt gewesen, auch hierbei wurde nach Angaben niemand verletzt.

Die Täter konnten in einem dunklen Mittelklassefahrzeug die Flucht in Richtung B 477 ergreifen. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. Zeugen können sich telefonisch unter der 02233-523305 bei der Polizei Rhein-Erft melden. (red)