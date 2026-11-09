Berufswahlmesse für Förderschülerinnen und Förderschüler in Horrem

Am Dienstag, 10. November, findet eine Berufswahlmesse für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf statt. Wie die Gold-Kraemer-Stiftung mitteilt, startet die Messe für Förderschülerinnen und -schüler um 10 Uhr im Adolf-Kolping-Berufskolleg in Horrem, Ina-Seidel-Straße 11.

Betriebe und ehemalige Schülerinnen und Schüler stellen sich vor

Die Stiftung beschreibt, dass Förderschülerinnen und -schüler sich dort selbst ein Bild von den Aufgaben und Anforderungen verschiedener Berufe machen können. Verschiedene Betriebe, die Menschen mit Unterstützungsbedarf beschäftigen, werden sich dort präsentieren. Ehemalige Schülerinnen und Schülern beteiligter Förderschulen zeigen, wie ihre Arbeit aussieht, und stehen für Fragen zur Verfügung. Auch die Reha-Betriebe, die Gold-Kraemer-Stiftung und Integrationsunternehmen für die Zielgruppe sind mit dabei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Berufliche Anforderungen „greifbar“ machen

„Berufliche Anforderungen sollen wortwörtlich greifbar gemacht werden“, so Dominik Theißen, Lehrer an der LVR-Donatus-Schule und einer der Koordinatoren beim Runden Tisch Schule-Beruf im Rhein-Erft-Kreis, der die Berufswahlmesse veranstaltet.

Wer hinter dem Runden Tisch steht

Der Runde Tisch ist ein Zusammenschluss der drei Förderschulen für Geistige Entwicklung und der Schule für Körperlich-Motorische Entwicklung sowie der Arbeitsagentur Brühl, des Integrationsfachdienstes, des Integrationsamtes, der Reha-Betriebe Erftland und der Gold-Kraemer-Stiftung. Unterstützung erfahre der Runde Tisch bei seiner Arbeit auch durch das Schulamt des Rhein-Erft-Kreises und die KommKo.

Ziel: weitere Unternehmen gewinnen

Die Veranstalter hoffen, durch Beispiele gelungener Praxis das Interesse weiterer Unternehmen zu wecken, Menschen mit Unterstützungsbedarf zu beschäftigen. (rag)