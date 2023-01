Kerpen-Horrem – Die Polizei hat am Sonntag einen 22-Jährigen gestellt, der in einem Restaurant zusammen mit einer Bekannten die Zeche geprellt haben soll.



Gegen 20.30 Uhr, so die Polizei, hatten die beiden 22-jährigen Gäste das Restaurant an der Habbelrather Straße verlassen, ohne das Essen zu bezahlen. Ein 48 Jahre alter Mitarbeiter und ein 56-Jähriger folgten den Zechprellern. Im Bereich des Adolf-Kolping-Berufskollegs holten sie die Flüchtigen ein.



Zechpreller greift in Kerpen Zeugen an

Der 56-Jährige konnte einen der Zechpreller festhalten, der sich daraufhin mit einem Stock wehrte und auch den Motorroller des 56-Jährigen beschädigte. Schließlich gelang den beiden jungen Männern die Flucht in Richtung Auf dem Postberg.



Polizisten fanden einen der beiden Flüchtigen schließlich in einem Haus an der Buchenhöhe und nahmen ihn mit zur Wache, um seine Identität festzustellen. Der 22-Jährige muss sich wegen Verdachts des Zechbetrugs, des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (at)