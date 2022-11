Kerpen – Ein 23-Jähriger ist am Sonntagmorgen um 6 Uhr bei der Polizeiwache in Kerpen vorbei gekommen, um sein abhandengekommenes Handy durch die Polizei orten lassen. Weil die Beamten der Bitte des Mannes nicht nachkommen wollten, setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Düren davon. Sofort leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem Fahrer ein, die zunächst ohne Erfolg – bis es in Blatzheim einen großen Knall gab.

Dort war der 23-Jährige an der Dürener Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Bordstein, überfuhr zwei Verkehrszeichen und eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Danach brach im Motorraum des Autos ein Feuer aus, das die Kerpener Feuerwehr später löschte.

Auch eine Radaranlage hat der Mann umgefahren. Copyright: Eric Lamparter

Vom Fahrer war beim Eintreffen der Polizei am Unfallort jedoch nichts mehr zu sehen. Er war kurz nach dem Unfall geflüchtete, stellte sich jedoch kurze Zeit später leichtverletzt den Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten ins Krankenhaus nach Bergheim.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Neben einer Blutprobenentnahme beim Beschuldigten veranlasste die Polizei auch die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis. (red)