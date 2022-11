Kerpen – Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in einem Kerpener Haus Wertgegenstände gestohlen hat. Das Opfer ist eine Seniorin, die den Mann am Samstagnachmittag selbst in ihr Haus an der Stiftstraße gelassen hat, wie die Polizei berichtet.

Der Unbekannte hatte geklingelt und angegeben, dass er seinen Hund suche. Nachdem die Seniorin zunächst im Garten nach dem Hund suchen sollte, fragte der etwa 30- bis 40-jährige Täter, ob er selbst im Haus nachsehen dürfe. Nach der Hausdurchsuchung verließ er das Grundstück unter dem Vorwand, der Hund sei bestimmt seiner Frau nachgelaufen. Erst als der Mann weg war, bemerkte die Seniorin den Diebstahl.

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Kerpen

Der rund 1,80 Meter große und schlanke Mann soll über die Stiftstraße in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Außerdem soll er eine schmale Gesichtsform und dunkle, kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt trug er nach Angaben der Polizei eine dunkle Jacke sowie eine blaue Jeanshose.

Hinweise zur Tat oder zur Identität des Diebes nimmt die Polizei unter 02233/520 oder per E-Mail entgegen. (smh)