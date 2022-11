Kerpen – Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet in Kerpen sind am Donnerstagabend drei Männer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 36-Jähriger mit seinem Sprinter gegen 20 Uhr auf der Bosch- in Richtung Humboldtstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Zeißstraße stieß er mit dem Renault eines 64-Jährigen zusammen, der auf der Zeißstraße in Richtung Boschstraße fuhr.

Kerpen: Verletzte kamen ins Krankenhaus

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 64-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer leicht. Rettungskräfte brachten sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, kam der Sprinter durch den Aufprall nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. An einem Metallpfeiler soll er letztlich zum Stehen gekommen sein. Der andere Wagen geriet nach dem Zusammenstoß in einen Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Dabei wurden ein Verkehrszeichen und ein Fahnenmast beschädigt. (nip)