Kerpen – Am Wochenende ist es zu einem kuriosen Diebstahl in einem Mobilfunkgeschäft gekommen. Dabei wurde ein 400 Kilo schwerer Tresor entwendet. Die Mitarbeiter des Geschäftes verließen den Shop am vergangenen Samstag zu Geschäftsschluss gegen 14:30 Uhr. Am Montagmorgen stellte ein Zeuge (52) den Aufbruch der Eingangstür fest. Der unbekannte Tatverdächtige brach offensichtlich die Eingangstür des Geschäftes auf.



Kunde bemerkte Einbruchsspuren an Tür

Im Anschluss schliff der Täter den Tresor aus den Büroräumlichkeiten über den Boden des Geschäftes nach draußen. Wie der Täter den 400Kilo-Tresor in Bewegung bekam ist noch ungewiss. Eine abrupt endende Schleifspur deutet darauf hin, dass die Person den Tresor mit einem Auto transportierte. Neben Bargeld stahl der Dieb Mobilfunkgeräte und andere technische Geräte. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen nun um Mithilfe. Auf Grund der Schwere des Tresors geht man davon aus, dass die Tat nicht unbemerkt blieb. Sollten Sie die Tat, verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der 02233-52-0. (red)