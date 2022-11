Kerpen – Die seit Wochen anhaltende Trockenheit, womöglich aber auch ein Brandstifter machen der Feuerwehr in Kerpen zu schaffen.

Am Donnerstag musste sie gleich dreimal zu Vegetationsbränden ausrücken. Am Freitag gab es bei Brüggen drei weitere Einsätze.

Alle Brände liegen in räumliche Nähe

Ob die Brandursache alleine die Trockenheit ist, ist zweifelhaft. Alle Brände liegen in räumlicher Nähe. Möglicherweise gibt es einen Brandstifter. So trat am Donnerstag der erste Brand an der Maximilianstraße in Türnich auf und erfasste eine Fläche von rund fünf mal fünf Meter. Er konnte schnell gelöscht werden.

Unmittelbar danach erfolgte eine weitere Alarmierung zu einem Vegetationsbrand, diesmal in der Ortslage Balkhausen in Höhe der Berrenrather Straße. Hier konnte die Feuerwehr ein Bodenfeuer in unwegsamem Gelände ausfindig machen. „Das Feuer wurde mit mehreren Trupps unter der Vornahme von drei Strahlrohren schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht“, heißt es. Schon im Verlauf dieses Einsatzes wurde der Kreisleitstelle ein weiterer Brand in Höhe der Aussiedlerhöfe Weiler Brüggen gemeldet.

Brände in Kerpen: Glutnester lokalisiert

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten ein Bodenfeuer in einem Waldstück feststellen, das schon eine Fläche von 30 Quadratmetern hatte. Durch die Feuerwehr wurde umgehend eine Riegelstellung, eine Art Berieselungsanlage, geschaffen, um ein weiteres Ausbreiten auf den Wald zu verhindern. Dabei halfen Ausrüstungsgegenstände, die die Feuerwehr speziell für die Bekämpfung von Waldbränden angeschafft hatte.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden Glutnester mit Spezialwerkzeugen lokalisiert und mit wasserlosen und sparsamen Löschgeräten, unter anderem mit Löschrucksäcken, abgelöscht.

Bei den Brandeinsätzen wurden keine Menschen verletzt. Allein am Donnerstag waren 52 Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Löschzüge Brüggen, Türnich/Balkhausen, Kerpen, Blatzheim sowie der Löschgruppe Götzenkirchen im Einsatz.

Vorbereitung auf Klimawandel

Die Kerpener Feuerwehr bereitet sich aufgrund des Klimawandels intensiv auf mögliche Wald- und andere Vegetationsbrände vor. So gibt es spezielle Schulungen. Auch wurden besondere Ausrüstungsgegenstände angeschafft.